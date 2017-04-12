多蒙特大巴遇炸 后卫受伤·与摩纳哥之战展延 体育新闻

多蒙特球员乘坐的大巴从酒店前往球场途中经历了3次爆炸。

多蒙特后卫巴尔特拉的手腕受伤，送院接受手术清除玻璃碎片。

(多特蒙德12日综合电)多蒙特的大巴遭到爆炸袭击，截稿时尚未证实是否恐袭，惟警察表示这是场有预谋的袭击，共发生3次爆炸。

多蒙特主场对战摩纳哥的欧冠16强首回合赛，原订大马时间周三凌晨2时45分(当地时间周二晚8时45分)开始，但多蒙特的大巴从酒店前往球场途中经历了3次爆炸，西班牙后卫巴尔特拉还在爆炸中伤及手腕，立即送院并接受手术清除玻璃碎片。本场比赛因被推迟至大马时间周四凌晨0时45分举行，保安将提升。

德甲劲敌多蒙特队所在的多特蒙德，为德国西部北莱茵·威斯特法伦州的重要城市。当地警方于大马时间周三凌晨五时召开新闻发布会说：“晚上7时15分时，在多蒙特下榻酒店的附近发生了3次爆炸。我们认为，这是一次有针对性的袭击。”“这些爆炸物应该是隐藏在靠近停车场的树篱里。”

检察官桑德拉-卢克证实，在爆炸地点附近找到了一张承认责任的纸条，警方正对此展开鉴别。

多特蒙德警局局长格雷戈-朗格补充道：“我们不得不相信这是以多蒙特队为目标的袭击。”

多蒙特总裁瓦茨克透露，爆炸令全队上下震惊。他透露，巴尔特拉在爆炸发生时被散落的车窗玻璃伤及手腕，已接受了手术。

瑞士门将比尔基在事发时坐在巴尔特拉身边，比尔基回忆：“大巴转入主路之后有一声巨响，是爆炸。我坐在最后一排，紧挨着巴尔特拉，他被后窗破碎的玻璃割伤。那声巨响之后，我们所有人都低下了头，那些能找到掩护的就直接趴在了地板上。我们并不清楚事情究竟结束了没有。警察迅速到场。我们所有人都受到惊吓，在那个时候没有人再想着比赛了。”

已经到场的球迷在现场广播与安保人员的指引下有序离场。多蒙特宣布，持票球迷可在周三晚照常观赛，无需更换球票，并承诺协助需要提供住宿的客队球迷。摩纳哥也表示所有在多特蒙德过夜的球迷，会得到每人80欧元(约376令吉)的补偿。

这已经是多蒙特本赛季第2次遭遇比赛临时取消。2月28日晚做客德丙球队洛特的德国杯8强赛，由于比赛场地条件糟糕，主裁判在开赛前约45分钟取消比赛。3月14日易地补赛，多蒙特3比0轻松过关。

在欧冠历史上，多蒙特遭遇过另一起赛前意外。1997/98赛季半决赛首回合做客皇家马德里，在原定开球时间前2分钟，其中一个球门被主队支持者拉塌。皇马不得不紧急从训练场运来一座新球门，导致比赛推迟了76分钟。最终，多蒙特客场0比2落败，次回合回到主场打成0比0，宣告卫冕失败。

恐袭？ 欧足坛震惊谴责

欧足总主席塞弗林在事后表示“深感不安”。

国际足总在官网上发表了主席因凡蒂诺的声明，对在袭击中受伤的巴尔特拉致以诚挚祝福，并对袭击事件进行了谴责。

德国司法部长马斯表示：“令人震惊的消息，我们的关怀与多蒙特同在。你永远不会独行！”

国际奥委会主席巴赫说：“今天所有体育迷团结在多蒙特身后。”