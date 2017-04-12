做客比班霸伤兵困扰 曼联要出奇招制敌 体育新闻

（伦敦 12 日综合电）在周四展开的欧联杯8强赛首回合较量，英超“红魔”曼联客场迎战比利时班霸安德烈，主帅穆里尼奥面对大面积伤兵的困扰下，要以奇招制胜。

据镜报消息指出，周一晚，穆里尼奥与球队教练团聚首在曼彻斯特市一家餐厅内，共同寻策商讨以制定对阵安德烈的一套战术。上周英超战胜逊德兰后，穆里尼奥赛后认为，这场胜利正是一场及时雨，让曼联更有信心出击欧联杯8强赛。

目前，曼联阵营伤兵计有伦尼、马塔、斯莫林以及德赫亚，他们几乎都不能在周四的欧联杯8强首回合赛登场，无疑让穆里尼奥伤透脑筋，不得不思考拟定一套制敌的必胜招数。

虽然面对伤兵打击，不过，穆里尼奥也迎来利好消息，其中，年届35岁的瑞典“神塔”伊布拉欣莫维奇“越老越妖”，他上周日英超对阵逊德兰打进第250个进球，证明了他仍然是穆帅手中可靠的重要棋子。此外，博格巴目前伤愈，让穆帅在进攻线上多了筹码。

在对阵逊德兰的比赛里打入精彩进球的亚美尼亚锋将姆希塔良，或者也被寄望成为穆帅手上的奇兵。姆希塔良在欧联杯似乎是红魔的护身符，在本赛季曼联客场对阵圣艾蒂安、卢多德格斯和罗斯托夫的比赛里，姆希塔良都有进球。