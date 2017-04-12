8强赛首回合 惨吞祖云3蛋 巴塞出线难矣 体育新闻

(都灵12日综合电)西甲豪门巴塞隆纳无法突破坚如磐石的祖云泰斯防线，如果希望晋级欧冠半决赛，就必须在纽坎普球场进行的次回合竭尽全力。

大马时间周三凌晨，欧冠8强赛首回合，祖云主场3比0击沉巴塞，迪巴拉梅开二度，基耶利尼头槌锁定胜局，双方第二回合较量将在下周移师纽坎普进行。

对祖云来说，这场胜利则让他们完成了复仇，这是两队在2015年欧冠决赛以来的再次交锋，当时巴塞以3比1取胜，并且赢得了史上第二次三冠王，而祖云则无缘赢得三冠王。

在欧战历史上，巴塞曾5次首回合客场0比3落败，结果巴塞逆转了三次。在那三次逆转中，巴塞都在次回合3比0获胜，然后在点球大战中笑到了最后。但那三次被逆转的对手，是伊斯威治、安德烈和哥德堡。而在本赛季前9场欧冠中，祖云一共只丢了2个球，巴塞想逆转谈何容易！

恩里克的两套战术体系都被祖云彻底瓦解。巴塞在上半场踢343，下半场调整为433，进攻上仍然毫无改善。梅西被对手围追堵截，内马尔被阿尔维斯折磨疯，苏亚雷斯则基本没什么得球机会。同时，恩里克的用人也令人无法理解。

恩里克赛后批评本队表现“噩梦一般”。他说：“我们又一次经历了噩梦，对阵祖云这样的对手你不能有这样的表现，现在我非常生气，不想谈逆转，但如果我们能打出自己的水准，就有能力进任何对手4球。”

巴塞又遇3大耻辱纪录

在欧冠16强赛首回合，巴塞客场0比4惨负巴黎圣日曼。如今，巴塞又在都灵0比3惨负祖云泰斯。这两场惨败，使得巴塞缔造了三个耻辱纪录。

在路易斯-恩里克执教时代，这是巴塞第一次在欧冠中客场两连败。

而巴塞上一次在欧冠中连续两个客场至少丢3球，还要追溯到2000/01赛季欧冠小组赛中，当时连续虐待巴塞的对手是AC米兰和贝锡塔斯。

在本赛季欧冠中，巴塞目前已经丢了12个球，这是球队近7个赛季以来第二差的防守表现。最差表现发生在2012/13赛季，当时巴塞丢了17个球。

迪巴拉梅开二度 梅西失色

祖云打出一场漂亮的闪电战，阿根廷前锋迪巴拉开赛22分钟便两度攻破巴塞大门，他先是在第7分钟接夸德拉多传球禁区内左脚弧线球打入远角，接着在第22分钟禁区边缘一脚势大力沉的低射打入个人本赛季欧冠第4球。

“这是我足球生涯中最美妙的夜晚之一，我从小就梦想着这样的夜晚，”迪巴拉赛后说。“不过我们不能太过放松，因为我们还要作客纽坎普，那将会是相当困难的比赛。”

此役，阿根廷新皇迪巴拉表现出色，他仅有的两次射门都收获了进球，这也是迪巴拉在最近7场比赛中的第7粒进球。

迪巴拉还谈到了自己的同胞梅西，他表示自己并不是梅西，希望媒体不要再强行类比：“我就是我，梅西就是梅西，他是巴塞的一名球员，而我为祖云效力。”

MSN表现不佳 梅西内少挨轰

在关键时刻，巴塞的MSN(梅西、苏亚雷斯、内马尔)组合表现不佳，而在输给祖云图斯后，梅西和内马尔也遭受了批评。《每日体育报》形容，内马尔的表现是“他加盟巴塞以来最糟糕的一次”，仅得3分。梅西的评分是6分，称他“踢得郁闷”。还有一点，梅西依然未能攻破布丰把守的大门。