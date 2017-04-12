来不及送院 民防医护员住家接生 国际新闻

新加坡一名临盆在即的孕妇半夜阵痛呼叫救护车求救，三名民防部队医护人员抵达住家后沉着应对，为孕妇紧急接生获得许多网民赞赏。该名孕妇和宝宝目前在竹脚妇幼医院休养，母子平安。

网民Kean Ho Zhi Qian在脸书上分享了他宝宝与民防部队医护人员的照片，除了向他们表达感谢，也对医护人员的专业表示敬佩。

他在接受媒体访问时表示，妻子在睡觉时开始阵痛，他原本想开车送她到医院，但妻子却动弹不得，无法走动。他的妹妹于是打电话叫救护车，一家人在等待救护车到达时，救护人员在电话上曾向他们查询是否需要他们教导如何当场接生。救护人员一抵达，就断定孕妇已要生产，并决定当场为她接生。

Kean表示，当时医护人员非常镇定，尤其是领导团队的女医护人员KitShan，她在场指导另外两名男医护Shafiq Rhymia和Samo Iqbal，并细心地照料孕妇。团队成功在本月7日早上8点25分为她接生，包括取出胎盘。

Kean也表示明白民防部队人员不能收礼，所以希望通过社交媒体和电邮表达感谢。而贴文也有不少网民留言，除了祝福话语，也有网民赞赏医护人员的冷静和沉着。