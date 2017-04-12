来届大选 敦马有信心终结国阵政权 国内新闻

（吉隆坡12日讯）前首相敦马哈迪有信心，在来届全国大选，国阵将终结60年中央政权。

他也是土著团结党总裁，他说，根据人民强大的情感，反对党将得到多数人民的支持。

“此时此刻，你跟所有人聊天，任何人、没有人会对现任政府，尤其是（首相兼国阵主席拿督斯里）纳吉，美言几句。”

因此，他在接受《彭博社》访问时指出，尽管现有政府的本届任期将于明年5月才届满，不过预料首相拿督斯里纳吉会于今年内解散国会，以举行第14届全国大选。

马哈迪曾经掌权22年，是建国以来历来任期最久的首相，于2003年交棒予敦阿都拉。

他坦承，希望联盟无法拉拢伊斯兰党加入，这对国阵或者有利。

他认为，在联盟加入竞选的政党，都被视为“纳吉支持者、国阵支持者”，因为这将减少希联的得票率，分散反对党票源，必然有助于纳吉的胜算。

人民联盟原本由民主行动党、人民公正党及伊党组成，对抗国阵，却在2013年5.05全国大选后，因伊斯兰刑事法课题，行动党与伊党兄弟阋墙，水火不容，以致人联瓦解。

两年前，从伊党出走的“文明”派另组国家诚信党，与行动党及公正党组成希联，而土团党的加入，是第4个希联成员。

马哈迪也说，反对党对首相人选未有定夺，因为在赢得中央政权前，这都不打关紧。

尽管行动党、公正党及诚信党的未来首相属意人选是公正党实权领袖拿督斯里安华，可是土团党被指不接受。