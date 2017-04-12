想吃一年份免费鸡块 美少年拼1800万次转发 国际新闻

少年威尔克森在推特与Wendy's汉堡展开一场“免费鸡块挑战”。

微软除了转发，还tag了亚马逊和谷歌2间科技界龙头公司。

(华盛顿12日综合电)美国内华达州里诺市16岁少年威尔克森上周四在推特上标注Wendy’s汉堡官方户口，问对方“想吃1年份免费鸡块需要几次retweet”，Wendy’s汉堡回覆他“1800万次”，威尔克森再回“接受挑战”，并将双方对话截图上传，请求网民帮他完成心愿。

截至目前为止，该条tweet已有240万次转发(retweet)。除了网民疯传之外，不少名人也加入retweet行列，帮助威尔克森完成他的心愿。

威尔克森上周五接受《今日美国》访问时说，他不是特别爱出风头的人，但现在学校里的每个人都知道这件事，感觉很酷。他的爸爸建议他，虽然不清楚一年份鸡块的具体数量是多少，但若真的达成目标，希望能捐给食物银行，或用其他形式捐助给有需要的人。

目前推特上创下最高转发纪录的，是美国清谈节目主持人艾伦狄格勒丝于2014年奥斯卡和梅丽史翠普、茱莉亚罗拔丝、安祖莲娜祖莉、毕彼特、珍妮佛劳伦斯和毕列谷巴等人的自拍照，有320万次转发。

威尔克森的“免费鸡块挑战”在网上传开后，名人们和各企业的推特户口都纷纷加入转发行列，顺便推销自己。美国4大电信商之一的T-Mobile行政总裁莱热尔看到威尔克森是另一间电讯商AT&T的用户后，除了帮他转发外，还告诉他“嗨威尔克森，很遗憾你用AT&T，跳槽到T-Mobile，我自己会给你1年份免费的Wendy’s汉堡鸡块，和更多好康！我是认真的”。

最近风波不断的联合航空也来凑热闹，除了转发外也对威尔克森说，“如果你得到1800万次转发，我们会提供你1次免费航班，载你到我们任一航点的Wendy’s汉堡分店吃鸡块”。

科技业龙头亚马逊(Amazon)、谷歌(Google)、微软和LinkedIn也一同“共襄盛举”。