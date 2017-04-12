含水银苯二酚维甲酸成分 3美容护肤品被令下架 国内新闻

（布城12日讯）民众请留意！3家公司出产的3种美容护肤品，被验出含有水银、苯二酚（Hydroquinone）及维甲酸（Tretinoin）成分，已被卫生部勒令从市场下架。

卫生总监拿督诺希山发表声明说，含有上述成分的产品事先须向药品控制执法组注册，并只有在获医疗保健人员谘询下才能被使用。

他表示，含苯二酚美容产品可导致皮肤红肿、不适、肤色出问题、皮肤敏感等，由于它可抑制黑色素沉淀，减弱肌肤抵挡紫外线能力，可增罹患皮肤癌风险。

他说，含维甲酸美容产品普遍用来治疗青春痘及减少皱纹，但无节制使用，将导致皮肤红肿、不适、疼痛、脱皮及对阳光敏感。

诺希山续说，含水银产品则威胁健康，因水银将渗透入体内，破坏肾脏及神经系统，也可影响幼儿或胎儿脑部发育。

诺希山说，该部已警告批发商和商家立即停售和批发上述产品，违规者即抵触1984年药物与化妆品管制法令，一旦罪成，可判处罚款不超过2万5000令吉，或监禁不超过3年，或两者兼施；重犯则罚款不超过5万令吉或监禁不超过5年，或两者兼施；公司方面，初犯者罪成将罚款不超过5万令吉，重犯罚款不超过10万令吉。