暴力拖走亚裔乘客事件 美联航股价大跌蒸发42.5亿 国际新闻

美联航9日暴力拖走亚裔乘客事件在美股市场进一步发酵，由于投资者特别是散户极度看空，周二（4月11日）早盘美联航的股价一度下跌4.3%，市值半小时就蒸发掉9.6亿美元（合42.5亿令吉）。

有关事件主要在周一美股收盘后病毒式传播，特别是遭遇施暴者的华裔身份在亚洲网民中引发强烈情绪。

该事件的发酵已导致美联航股价在早盘时下跌4.3%，市值迅速蒸发。跌幅创去年8月初以来的8个月之最。

综合媒体4月11日报道，针对9日暴力强行拖走亚裔乘客事件，“美国联合航空”微信公号11日发布情况说明称，对于美联航来说，这是一件非常痛心的事情。该说明称美联航已启动内部调查应急程序，全力配合当局的调查。

与此同时，美联航也启动了内部调查程序以查清事情经过。此外，美联航也在与该乘客取得直接联系，以便妥善解决此事。

4月9日，美联航一架飞往肯塔基路易斯维尔的航班因超额售票，要求4名乘客推迟行程将座位让给其要到路易斯维尔当值的工作人员，其中一名年近70岁的亚裔男性乘客因拒绝而被警察强行拖下飞机，导致其嘴部受伤流血，精神还受到刺激，满脸是血的他不停自言自语：“我要回家”。

他和其他乘客愤怒抗议的视频迅速传播开来，人们对航空公司的策略予以指责。当局表示，一名卷入该事件的警察已被停职。