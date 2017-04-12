卡立揭露有人目睹 张福明搭巴士到泰国 国内新闻

（吉隆坡12日讯）社运分子张福明失踪案；全国总警长丹斯里卡立揭露，张福明被目睹搭乘巴士前往泰国，原因不详。

他希望张福明向家人报平安，以解释他到泰国的原因。

他说，张福明于上星期五（7日）清晨6时30分，在泰南一带出没。

他说，根据警方调查，张福明被被拍摄在吉打州黑木山边境搭乘巴士。

“他目前身在泰国，还没有返回大马的记录，我们不知道他为何去那边，但希望他向家人报平安和解释出国的原因。”

“我们不清楚他到当地的原因，哪里知道是否与债务有关？我们不清楚，除非他企图混淆警方的视线，若证实此事，我们会采取行动。”

询及过去4个月内失踪而备受关注的牧师许景城、牧师约书亚希尔米夫妇，以及玻璃市州社运分子安里4人下落时，卡立说，除了许景城一案被列掳拐与禁锢的角度查案，另3人皆列为失踪人口角度查案。

他说：“律师公会很关注此事，不只他们关注，警方更加关注！”

洋名彼得张（Peter Chong）的张福明，是公正党梳邦区国会议员西华拉沙前助理，也是八打灵再也市政厅前市议员，他的儿子于上星期六（8日）报警，指父亲下落不明，手机无法拨通。

张福明失踪前，曾于3月31日在脸书留言，指曾遭一摩托车骑士趋近，警告就他参与许景城等4人人失踪的烛光祈祷集会一事“小心些”。