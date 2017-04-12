苦等5年擢升落空 我该继续哑忍吗？ 犀利人妻

问

犀利人妻：

你好。我现在的心中很是不忿，因为，我苦等了5年，以为公司会升我，没想到，公司却再度让我失望。

6年前，公司高薪挖我过来，让我担任一个小组的主管，我以为是一名主任，而且见待遇比我原有的待遇好几百块钱，便欣然答应了。没想到，所谓的主管，并不是主任，而是一名副主任。主任的位置一直悬空。上司跟我说，他已经向总公司推荐我当主任，副主任只是过渡期而已，过一段日子，总公司见到我的表现优异，自然就会让我坐上主任的位子，那个位子，会一直保留给我。

但是，我等了一年，却还是副主任。就在我想要另外找一份工作的时候，公司在人事和架构上作了一个调整。我的部门与另一个部门合并了。经理听闻我已经有了去意便跟我说，那个部门的主任年老体衰，把我的部门归入他的部门，他名誉上虽然还是主任，但是，实权却会落在我的身上。经理也说，那个主任不久将停薪留职去调理身体，以后回来复职也只会做类似顾问的工作到退休年龄便会退休，所以要我好好把握机会表现给总公司看。

经理给我画的前景是一片美好。我再一次相信了他。我继续以一个副主任的身份做着主任的工作。我以为这次我一定会名正言顺地坐上主任的位子。没想到，主任三个月后回来，做着一些比较不吃重的工作，却还是挂着主任的职衔，而我一直还是副主任。这让我很气愤。我开始跟主任搞对抗。现在，主任已经过了退休年龄，却依然留在公司。

前天经理的秘书贴出一张来自总公司的通告，经理将调去总公司担任副总经理，主任将升为经理。但是，通告上没有注明谁将取代主任的空缺。同事们议论纷纷。我等着经理找我谈，我认为那个空缺是属于我的。但是，等了两天，他一直没有找我。

我今天终于忍无可忍去敲了他的房门，开门见山问他什么时候升我做主任，没想到他竟然跟我说，总经理已经在别的分行物色了适合的人选填补主任的空缺，近期将会发通告公布这项消息。经理还奉劝我要好好表现以及跟我的上司好好配合、合作。

我快气疯了，他这话是什么意思？我觉得自己是被耍了！虽然公司给我的待遇不比别家公司的主任差，但是我不甘心一直屈居人下，我不甘心！我有想过要辞职，但是，现在外面行情不好，我担心未必能够找到一份同等待遇和福利的工作。而且，原本的经理默许我兼职做网络生意，不但如此，他自己也是我的顾客，甚至还给我介绍客户。

我的家人劝我不要辞职，继续留在公司做我的副主任，反正我薪水高，又可以兼职，收入比主任甚至经理还要好，不必在意挂着的是什么名堂。

犀利人妻，你认为我应该声吞气忍留下来吗？

老二

答

看似占了便宜的老二：

哗！你任职的是什么公司？一个副主任领的薪水不但不比外头公司主任的薪水低，竟然还可以光明正大地在上班时间兼职，这未免是太不可思议了吧？

老二，你就不曾想过，你迟迟没有被扶正，是跟你的工作态度有关吗？公司愿意以高薪来挖你过档，不可能是因为公司钱太多了，而是因为看中你的才能，希望你能好好为公司服务，替公司赚钱。但是，你身为副主任，怎么可以公然在公司兼职？

你说是经理默许你的？经理跟你买东西和介绍客户给你，或许是想让你业余多赚点钱，但不等于默许你在公司公然兼职。你实在不应该得寸进尺在上班时间做网络生意，并且还跟主任搞对抗啊！你这样做不但是不懂得感恩图报，甚至可能会连累你的经理。

再说了，我认为你的经理并没有亏待你，他确实是曾经给予你机会，是你自己没有好好把握。如果你真的是一个好的人选，公司不可能会选择一个年老体衰的老人家而不选择提拔你。你究竟放了多少心思在公司，又用了多少公司的便利去经营自己的网络生意？你自己心知肚明。

我如果是你的上司，我决不会推荐你。老二，你现在应该做的是好好检讨自己的工作态度。别把公司当傻瓜。你若不晓得适可而止回头是岸，必会尝到自己种下的苦果。

犀利人妻