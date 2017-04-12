遭四轮驱动车撞及 车倒插大沟渠1死4伤 国内新闻

(怡保11日讯）怡保花园南区住宅区今晨发生一起夺命车祸，涉及一辆四轮驱动车及一辆威拉国产车，酿成1死4轻重伤悲剧。

此宗死亡车祸是于今日清晨5时左右，发生在怡保花园南区孔雀路，即怡保花园De Garden后方花园区，事发后，该辆威拉国产车因后座及车尾被倒插在路边一大沟渠，导致车中女乘客受困车内，其中1人当场身亡。

怡保警区主任岑振強助理总监下午通过手机社交程序发文告指出，警方初步调查显示，当时由1名31岁华裔男子驾驶的威拉国产车，载着4名女子取道该路段将女子送返住家途中。

他续说，当威拉国产车驶至事发地点时，不料被左边路口转出的1辆由1名40岁华裔男子驾驶的马自达四轮驱动车撞及，巨大的冲撞力将威拉轿车撞至路边大沟渠处。

他指出，在威拉国产车车内的4名女子，其中2人是越南籍女子以及1名中国籍女子，另外1名蒙伤女子则身份不详。

他表示，不幸在车祸中身亡的越南籍女子名为Le Thi Bich Tuyen，其余1名越南籍女子、中国籍女子和身份不详的女子则在车祸后蒙受重伤，由救护人员送往医院救治。

他指出，警方已援引陆路交通法令第41条文，即鲁莽或危险驾驶导致他人死亡展开调查，并已提取司机血液进行化验，但暂时无人被扣留助查。

死者遗体最后被送往怡保苏丹后端姑拜浓医院太平间，解剖结果指出死者死因是颈部受伤所导致。

另一方面，据怡保消拯局消息指出，该意外车内的4名乘客是发生“人挤人”，导致该名30逾岁越南籍女子当场身亡。

据悉，消拯局在清晨5时30分接获投报后前往现场，并即刻展开拯救行动，将夹在车内的4名女子救出车外，惟其中1名女子被救出后，被救护人员证实已当场伤重身亡，另外3人则由救护人员送往医院救治。

据悉，在这起意外中，威拉轿车司机也蒙受轻伤，而四轮驱动车司机则安然无恙，在消拯人员到达前已自行步出车外，并在该处等待救援。#