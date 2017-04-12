篱笆网换成防盗线如同虚设 蓄水箱围栏藏危机 国内新闻

（怡保11日讯）攀登到蓄水箱顶层的阶梯并没有上锁，而篱笆网也被换成防盗线，要攀爬上去简直易如反掌，怡保花园东区蓄水箱（大水箱）隐藏危险！

怡保民政党（东区）副主席植旷荣日前巡视怡保花园东区与怡保花园西区时，发现位于怡保花园东区历史悠久的蓄水箱围栏隐藏危险，随即向怡保市政厅做出投诉，要求当局重新围起蓄水箱范围。

他指，当地居民因担心小孩一时贪玩爬上蓄水箱玩耍发生意外，于是，向他提出投诉希望尽快将蓄水箱围起，以防万一。

他在巡视该处的环境后，随即拍下现场环境通过怡保市政厅的官网电子投诉（e-aduan）提呈投诉。

也是怡保民政党（东区）服务团团长植氏是与民政党怡保东区副主席蓝敬业以及服务团团员萧国标，一同前往上述两个花园区巡视地区上的民生问题。

与此同时，他们也发现怡保花园南区福利花园草场旁，堆积了不少杂草和垃圾堆，而明显可见这些垃圾堆是从沟渠里清理到路旁，然而，却没有及时被载走。

他指出，最近下午时分都会下雨，如果垃圾堆没有及时被清理，垃圾将随着雨水慢慢冲回沟渠，那么清洁工人也就白忙一场。因此，他也随即向怡保市政厅做出投诉，要求承包商尽快前往把垃圾堆清理干净。#