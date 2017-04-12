每月探视迷你动物园2次 国家元首最爱狮子 国内新闻

（万捷11日讯）国家元首苏丹莫哈末五世陛下性格和蔼可亲，热爱动物，尤其是狮子。

皇家吉兰丹园林（Royal Kelantan Endurance）经理端雅端慕达说，陛下曾饲养3头狮子，但其中两头雌性狮子意外遭蛇咬死。

他说，当他向陛下汇报其爱狮不幸死亡一事时，所幸陛下当时没有动怒，让他松了一口气。

“反之，陛下仔细聆听每一项汇报，包括兽医的报告。”

在皇家吉兰丹园林服务18年的端雅接受《马新社》专访时这么指出。

“陛下从去年9月开始饲养3头购自非洲的狮子，并安置在占地4公顷的特别园地。”

端雅说，他们耗时约6个月的准备，以安顿陛下的3头爱狮，包括兴建电线围墙、栖息的岩洞，以及供狮子猎食的场地。

“我们会每两天提供每头狮子4公斤的新鲜肉类，如牛肉或羊肉。”

“为免这些狮子感到沉闷，我们会放出一些活鸡让它们追逐猎食，以维持它们的活力。”

“陛下希望确保这里饲养的所有动物的安康。陛下每个月至少会来这里探视2次。”

端雅指出，陛下在古农的甘榜巴鲁拉惹兴建一座占地56.65公顷的迷你动物园。

他说，皇家吉兰丹园林原先是go-kart小型赛车场和马场，基于陛下热爱动物的兴趣，而改造成为迷你动物园。

他指出，目前，该园地一共饲养130头鹿、一只鸵鸟、50头水牛、15匹马及一头雄狮。

端雅说，陛下不时会分派牛肉和鹿肉接济万捷一带的贫户和孤儿。

他透露，陛下也计划在丹那美拉格马亨兴建一座占地647.49公顷的动物园，目前正如火如荼进行。

苏丹莫哈末五世陛下接替于去年12月12日卸任的端姑阿都哈林陛下，出任第15任国家元首。

陛下将于本月24日在国家皇宫Balairung Seri大殿进行登基大典。#