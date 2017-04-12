涉更改床垫价格标签 夫妇不认罪保外候审 国内新闻

（怡保11日讯）一对夫妇在某霸市合谋更改婴儿床垫价格标签，今日被控欺骗罪行，2名被告否认有罪，各以3500令吉保释金及1名担保人保外候审，案定5月3日过堂。

两名被告分别是印裔穆斯林的丈夫萨达姆（57岁）及妻子希蒂爱莎（56岁），两夫妻于今日上午11时许，被押上怡保推事庭面控。当2名被告被带到法庭时，一名相信是男被告的男亲属对现场进行拍摄的摄记怒吼，不满摄记追拍被告的照片。

根据控状，2人在本月7日在华林市一家霸级市场，合谋将一张价值223令吉的婴儿床褥换上价格26令吉90仙的价格标签，企图瞒天过海，欺骗该霸市收银员，触犯刑事法典第417条文，即欺骗罪。在此条文下，一旦罪成，可被判监禁不超过5年、罚款或两者兼施。

2名被告面对控状表示理解，但否认有罪。

被告代表律师莫哈默依斯甘达在求情时说，介于2名被告年事已高，并患有糖尿病及忧郁症、当中男被告更患有高血压，希望可以低至2000令吉的保释金保外候审。

推事希蒂莎娃经过一番考虑后，允许2人各以3500令吉保释金及各1名担保人，保释外出，同时将此案定于5月3日过堂。此案主控官为奈达杜副检察司。