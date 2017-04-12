【吴彬安追思会】山脚下男孩6成员真心喊话 “彬安妈妈就是我们的妈妈”

（吉隆坡11日讯）山脚下男孩成员吴彬安本月8日骤逝，其6名好兄弟Bonnie洪瑞醛、黄文升、陈明奕、陈振德、何研举和钟介勇在今晚集体出席追思会，道出对好友的不舍与祝福。

由7名团员组成的山脚下男孩在今晚终于“到齐”，Bonnie在追思会尾声代表6位成员对吴妈妈真心喊话：“安娣，我们有在，只要一通电话，我们随时出现！” 黄文升随即接话说：“彬安妈妈就是我们的妈妈！”7子之间兄弟情深让人动容。

跟吴彬安住得最近、最常见面的Bonnie表示，当初是彬安带他入行从商，只要遇到问题，他都会找对方商量。“他（彬安）是开心果，常对我们说很多激励的话。他从不认输，遇到问题就会想办法解决。”

黄文升认为彬安是个成功的人，因为对方孩子已经长大，生意做得很好，也是大家眼中的模范丈夫，还打趣说6人的身家总数都输给他。钟介勇说自己跟吴彬安在过去的清明节才见面，当时对方跟他透露还有很多计划要完成，他希望彬安的孩子和弟弟能为他完成心愿。

钟介勇也承诺会极力促成明年的山脚下男孩25周年演唱会，一并悼念故友。何研举认为吴彬安对老婆十分专情，是百分百的好老公。陈明奕说彬安虽然走了，但会永远留在大家的心里；而自认脾气火爆的陈振德则感谢彬安和Bonnie让他收敛坏脾气。

飞哥黄一飞也一连两晚出现在吴彬安灵堂，在追思会上致词的他说两人虽然不常见，但偶尔还是会想念对方。“他是一位好好先生，做生意做得很好，也广结善缘。”他转头对彬安十来岁的儿子说，“只要你们做个好人，像爸爸一样，爸爸（彬安）就满足了。”

出席这场追思会的圈内艺人还包括高山、周博华及其丈夫尤方进、山脚下男孩御用制作人王威胜等。吴彬安将于明早9时30分出殡。#