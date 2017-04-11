宽柔分校募款慈善活动 柔大臣答应主持开幕 国内新闻

（新山11日讯）由柔佛再也四轮驱动协会与极限少年团体筹办的“斯里亚南宽柔中学分校筹募100万令吉建校基金”慈善活动，获得柔州州务大臣拿督斯里莫哈末卡立赞扬，并表示将应邀为活动主持开幕。

该四轮驱动协会会长兼大会主席黄政棕与其成员是日前在与卡立会面的一场晚宴上，向卡立提及该活动。

他说，往年都会在5月1日办四轮驱动车慈善活动，但今年另增一项由极限少年的爱心义跑活动，以期达到为宽中建分校筹集100万令吉目标。此目标也破往年筹款记录。

他说，活动共分成“四轮驱动慈善越野赛”及“7.5公里爱心义跑”2项。前者分成改装组、超级改装组、露营组及原装车组，报名费介于100令吉至600令吉，无报名截止日期。比赛将于4月29日至5月1日在斯里亚南南兴华小旁的空地举行。

“义跑则于5月1日在斯里亚南举行，分为18岁及以下、19至50岁及51岁以上3组。报名费为学生30令吉，公众50令吉；报名截止日期为4月20日。”

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