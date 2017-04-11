失望热带雨林砍伐决议通过 大马印尼：不利棕油贸易 国内新闻

（印尼雅加达11日讯）大马与印尼两国在棕油生产国理事会部长级会议中，表达了他们对于欧洲议会于2017年4月4日通过的棕油及热带雨林砍伐决议的失望。

此次会议由印尼经济事务统筹部长达尔敏纳苏迪安及马来西亚种植及原产业部长拿督斯里马袖强出席，并由两国代表官员参与。

欧洲上述的决议强调了油棕种植为森林砍伐及气候变化的其中一个主要因素。两位部长皆对此项决议的通过表达了深切的关注，并一致认为将对不利于棕油贸易。

两位部长指出，全球的棕油种植目前占据了大约1812万公顷土地面积，明显低于其他植物油总值1亿8029万公顷的种植面积（如大豆油丶油菜籽油丶及葵花籽油）。此外，油棕种植的生产量为每公顷4吨棕油，大大高于大豆油的每公顷0.4吨丶油菜籽油的每公顷0.7吨丶及葵花籽油的每公顷0.6吨。

单一永续认证

对于欧洲议会这项决议里的数项诉求，两位部长也表示失望，包括决议要求发展一个由欧盟制定的单一永续棕油认证。这项诉求忽略了生产国家现有的许多认证方案，包括印尼永续棕油认证（ISPO）及大马永续棕油认证（MSPO），对永续性资源管理所做出的奋斗。

“只有棕油被提出如此严苛的认证要求，而其他类似的油脂种类则被排除在外。其他植物油（如油菜籽油丶葵花籽油丶大豆油）目前并没有被要求遵守任何类似的永续认证或条件，尽管与它们相比之下棕油在更低的种植土地面积上拥有更高的生产量。”

他们称，指责棕油生产违反了基本的人类权益及适当的社会标准，这显然忽视了棕油作为对印尼及大马来说极其重要的经济推动元素这件事实。棕油领域对许多穷困社会来说代表了就业机会及重要的收入来源，并为大约1600万印尼公民及400万大马公民的生计及乘数效应做出了贡献。

森林砍伐仅约2.5%

“决议忽略了2013年欧盟委员会的一份技术报告，其中证实了油棕种植对全球的森林砍伐影响只占据了大约2.5%，与牛群放牧或大豆种植相比是非常小的一部分。”

“在2020年之内把棕油从欧洲的生物燃油计划剔除，但这是让人难以理解的，因为任何的替补建议反而会对环境造成不良的影响。事实上，相比起其他种类的生物燃油，通过可持续性来源所生产的棕油生物燃油已经被证实更加环保。

他们指印尼及大马两国，将与其他棕油生产国合作来回应欧盟的这个课题。这是为了确保欧盟的不管任何措施都将把两国对于永续棕油生产所作出的奋斗考虑在内，其中包括通过ISPO及MSPO所付出的努力。

“两国都非常积极参与全球针对气候变化的共同奋斗，其中包括认可巴黎协议。棕油生产国理事会成员国认为环保课题不应该被当作一件歧视工具及限制贸易的掩饰。”

两位部长也一致同意于2017年5月派出一个棕油生产国理事会部长级代表团前往欧盟，并与欧盟更深入地探讨生产国家的观点。