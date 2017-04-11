隆923世界韩友大会 洪馼聪欢迎踊跃报名参与 北马新闻

（槟城11日讯）第七届世界韩江校友联谊大会将于今年9月23日，于吉隆坡华总大厦举行，预料届时将会吸引约1200人共襄盛举。

世界韩江校友会联谊大会筹委会主席洪馼聪在雪隆校友会会长邱武森及筹委成员陪同下，周一晚在茗园餐厅举行记者会，呼吁所有韩江校友踊跃报名参与。

预备4天3夜旅游配套

也是雪隆校友会副会长的洪馼聪指出，大会将于9月22日举办欢迎晚宴，联谊晚宴则于9月23日晚上6时于吉隆坡华总大厦举行。雪隆韩江校友会也将会为有兴趣参与的校友预备4天3夜的旅游配套，有兴趣的校友请与该会秘书处联络，以方便安排交通和住宿。大会也将于联谊大会期间，举办高尔夫球比赛。

他指出，联谊大会每两年举办，2015年大会于泰国合艾举行，约有千名校友聚集一堂。

他希望，不管是远走他乡或还在故里，不管已告老还乡或事业如日中天，不管工作繁忙或悠闲生活，校友们不该忘却同窗之谊，友情永固。

收费150令吉

他表示真诚的等待校友的踊跃报名参加出席，此次的收费为每名150令吉，费用包括欢迎宴及晚宴。

报名截止日期为6月30日，有兴趣参与的韩江校友可致电03-80768079，联络雪隆韩江校友会秘书处，或传真至 03-80764079 或联系李建能 012-3050905(Whatsapp)；高尔夫球比赛可联络Michael黄佐伟012-2239449。

出席记者会者尚包括理事张美凤、李时兰、马光强、陈静敏、叶丽桃及槟榔屿韩江校友会理事成员等。