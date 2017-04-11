『赎回四轮脚车太贵』 业者指要求对话不受理 北马新闻

（槟城11日讯）四轮脚车被扣，赎车要500令吉！古迹区脚车业者依槟岛市政厅劝告成立“槟州旅游脚车业者公会”。成立后市政厅却没召面商、只管取缔，公会业者怒吼赎费“太贵”，并要求与当局对话，共商指南。

有业者甚至在会上抨击槟岛市政厅在过去数个月的取缔做法，可用“抢”字形容。执法人员直击店家后，没入店知会店主，直接将停放在五脚基上四轮车抬上罗里载走，全程约1分钟。

“我们停在五脚基有错，槟岛市政厅可以跟我们开会谈，应如何处理。我们一直要求与市政厅开会、商讨一个作业指南，但却不得要领。”

不过，有资料显示，槟岛市政厅于今年初发函业者，在市政厅对四轮脚车合法性与否作最终定案前，不准四轮脚车上路。当局也言明，会充公停放五脚基的四轮脚车。

业者周二表示有四轮脚车被市政厅取缔，目前有7辆被扣留，并直呼500令吉罚款过高。

许辉福：根据何条例决定罚款？

是名店主许辉福（51岁）在记者会上大吐苦水，直呼赎车费“太贵了”！他也出示执法人员于3月31日突击其位于海墘新路店面，以约1分钟取缔其两辆四轮脚车视频。

他质疑市政厅，500令吉的高昂赎车费，当局是依何条例决定上述罚款。他批评市政厅，漠视业者要求对话，共同讨论解决方案的要求，只依据自己“喜好”行事，槟岛已变成“人治”社会，而非“法治”社会。

他强调，作为业者之一自己明白四轮脚车确实有碍路面交通。因此，本身可接受四轮脚车被当局管治，即限制行驶的范围和上街时间等，以取得双赢。

古迹区四轮脚车自成为风潮以来，引起各方正、负面评语。该区业者于去年12月杪，听取槟岛市政厅劝告，于今年2月杪向社团注册局申请成立“槟州旅游脚车业者公会”，并获得批准。

吴振华：被取缔数个月

槟州旅游脚车业者公会吴振华呼唤槟岛市政厅，公会成立了，但下一步要怎么走？

他指出，来自槟岛市政厅的官员代表诺查丽娜，于去年12月杪建议业者成立公会，再以公会之名与市政厅对话。15名业者随即在号召下成立，以寻求解决方案。

他出示本身与诺查丽娜于3月14日的WhatsApp对话，本身已将社团注册局发出的公会正式成立证明文件，寄予对方，并要求双方开会面谈。

“但她说，她现在已非负责官员，交由另一人负责。我要求手机号码，以直接联系对方，但诺查丽娜说必然先征得对方同意，才给号码。”

他指出，成立公会是由当局建议，但成立后下一步该如何，却没有下文。业者则于数月前不断面对取缔，生意难以为继。

另外，他也质疑当局早前通过媒体指示，四轮脚车想要上路，则必须先获得陆路交通局（JPJ）发出专属执照，并给四轮脚车订上“车牌”，才可上路。“我们一读到新闻，马上就去JPJ问如何申请。但我们出示四轮脚车照片给JPJ，JPJ说当局从来没有条例，这款脚车要申请什么车牌。”

因此，他反问市政厅，究竟在处理四轮脚车上，是依何法行事，为何指示如此模糊不清。他也补充，本身有两辆四轮脚车，分别于2月杪和3月初，被当局在有顾客乘搭，但执法人员在顾客停下，下车拍照时，直接被抬走。

媒体较后在现场致电槟岛市政厅秘书尤端祥，请他针对公会业者投诉，并询及四轮脚车究竟合法与否作出回应。他说，会针对事件发文告回应。

建议走主要街避免阻碍交通

吴振华指出，所有业者并非想与政府对抗，反之是要尽力与当局配合，安心做生意。因此，公会成立至今已开会5次，15名会员均接受被限制路线和时间，避免严重阻碍交通。

“很多游客，是喜欢游走壁画景点拍照。所以，我们建议让四轮脚车，只走主要几条街。”

他说，一些壁画坐落爱情巷一带，或也是游客喜爱的地点如旧关仔角等，业者也担心游客乘车过路的安全。因此，更远地点的处理，望可与当局面谈商讨。

胡栋强吁市厅拟定指南

槟民政党第一副主席胡栋强呼吁市政厅，拟定指南让业者跟从，同时让游客安心。

“如果四轮脚车不合法，这课题一开始就应有个了断。如果还有商讨余地，市政厅应设法协助业者，如限定四轮脚车路线，或强制车上由导游带路。”