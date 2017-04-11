【黑木山关卡开放24小时】玻大臣：非州政府 开放决定权在于中央 北马新闻

（加央11日讯）玻璃市州政府同意及欢迎中央政府，落实玻州马泰边境巴东勿刹关卡开放24小时的决定。

玻州务大臣拿督斯里阿兹兰指出，根据了解，泰国政府也经同意我国中央政府的建议。

无论如何，他表示，决定权在于中央政府，而不是州政府。

阿兹兰周二出席第13届第五季首次会议午休时，召开记者会上这么说。

阿兹兰说，在落实关卡24小时之前，需要考虑到各种问题，尤其是保安问题。“一旦关卡开放24小时，执法人员如边境安全局、警方、关税局的人数必须增加，且关卡设施及边境保安也需加强。”

他也提出个人建议，全国边境关卡或出入境国际机场的操作时间必须要一致。

他表示，玻州巴东勿刹及旺吉辇关卡的操作时间目前不一样，巴东勿刹每天清晨6时开放至晚上10时，而旺吉辇关卡则从清晨7时开放至傍晚7时。

“至于柔佛新山关卡及吉隆坡国际飞机场则是24小时操作。”

另一方面，阿兹兰认为，24小时的开放措施可促进玻璃市经济发展，加上巴东勿刹有双轨电动火车服务，能带动旅游，而且也配合到巴东勿刹内陆码头、朱宾谷工业区发展，以及打造成边境经济特区，从中让当地人民受惠。

他也提及，泰国边境的关卡已重新装修，如今看起来较先进。

“所以，我国也不可以落后，才能符合标准的管理和服务。”

他补充，玻州公共工程局已正在遴选合适的建筑承包商，今年内会开始进行提升关卡工程。

另一方面，知知丁宜州议员许福光参与辩论时说，泰国游客可趁着马币贬值，到来我国旅游和消费。

“所以鼓励巴东勿刹商家改变生意方式，以吸引更多游客到来玻州边境观光。”#