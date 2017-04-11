卢界燊：提高献金数额 无法鼓励发展商增建中廉屋 北马新闻

（槟城11日讯）槟州民政党青年团代团长卢界燊说，槟州政府提高无法兴建中廉价屋发展商的献金数额，根本无法“鼓励”私人发展商增建中廉价屋，反而将导致发展商进一步把房产价格推高，甚至导致连原本极少数可以负担购买可负担房屋的购屋者，最终无法负担及通过银行贷款的审核。

他今日发文告希望槟州行动党政府三思而行。

他指出，槟州民政党执政州政府时期，早有以发展献金取代无法兴建中廉价屋的条例，但是当时的民政党州政府在执行有关措施的同时，有通过其属下关联机构兴建人民组屋及廉价屋单位，以补足私人发展商原本应该兴建中廉价屋单位的数目。

他补充，在特定的发展计划中若牵涉到人数庞大的迁移活动的话，当时的民政党槟州政府会“要屋不要钱”，强制发展商必须兴建中廉价屋。

他说，“日落洞大道（现易名敦林苍祐医生大道）就是最好的例子，当时的民政党槟州政府除了强制得标者不可收取过路费以外，还强制得标者兴建4200间中廉价屋，主要是安顿受计划影响的当地居民及公开发售给合格的廉价屋申请者。”

针对槟州政府提高发展献金一事，卢界燊认为，发展商不会得罪掌握批准发展计划权限的州政府，而提出强烈反对，最后会把提高的发展献金数额转嫁到发展商的房产项目中，以平衡发展商所付出的“额外”开支。

他认为，如果槟州政府是有诚意协助槟州中低收入族群达到居者有其屋的梦想，就应该搁置接受发展献金取代兴建中廉价屋的条例，强制发展商必须根据条例兴建一定数目的中廉价屋，让更多的合格中廉价屋申请者有更多的房屋单位分配。

“有鉴于此，槟州民政党也希望州内或外州发展商在牟利之余，履行大型企业的社会责任概念，在个别的房产计划中放弃以发展献金取代兴建中廉价屋，以协助中低收入的平民百姓可以购得真正可负担的中廉价屋单位。”#