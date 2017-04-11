治水工程迟迟无法竣工 双溪赖水患何时解决? 北马新闻

报道：郑志贤

（槟城11日讯）没淹水的地方也淹了，双溪赖水患问题什么时候可以解决？

林彤萱： 泥水大量涌入小贩中心

槟岛双溪赖金凤凰小贩中心东主林彤萱控诉，她自2014年开始在当地经营小贩中心生意，该中心过去未曾被水淹入中心内，岂料在本月1日（周六）晚该区双溪赖大路发生水患时，其小贩中心也被大量泥水淹入，现场一片狼藉。

她说，尽管地方政府去年1月18日已宣布双溪赖治水工程于同年2月15日动工，可是施工至今已1年余，却迟迟无法竣工，有关工程一日未能完成，仍对商家及居民们构成困扰。

她向《光华日报》记者投诉说，去年11月双溪赖路段曾发生水患，但水位低并未影响交通，至于其小贩中心也没被水淹入。这次水患的引发，疑槟州公共工程局早前在其小贩中心旁的便道（Service Road）处建设排水道设施时留下手尾，以致大量泥水淹入中心内，令小贩生计深受打击！

“那天（1日）晚上7时豪雨来袭，一小时后小贩中心旁便道处的排水道，相信水量无法排出而流向其中心及路上。 当时双溪赖路段水位超过膝盖的高度，也引起交通受阻问题，警方当晚也关闭有关路段。”

“小贩中心旁便道处的排水道在未施工前仍可排水，但在工程进行后填埋泥沙就发生水患。针对此问题，我们曾向公正党峇都蛮区州议员再也巴兰投诉，他也亲自到来现场，并召来负责单位将已填埋泥沙的排水道挖起泥沙。”

林彤萱说，目前小贩中心旁便道处的排水道工程，在本月2日（周日）挖起泥沙后，工程暂未有进展。

她说，据她了解，双溪赖治水工程原订在今年5月完成，但如今已拖延至8月。

她希望该区国州议员、州政府及地方政府能正视上述水患问题，并指示负责单位加速完成当地治水工程。

施工期间路置障碍物 顾客不懂绕道生意跌

金凤凰小贩中心在双溪赖治水工程施工期间，生意额下跌45%！

林彤萱说，该工程进行时，路段上置放多个障碍物，由于有不少顾客不懂得绕道，而不光顾其小贩中心。

她说，小贩中心前原本可停泊约20辆轿车，但随着工程进行后，其顾客已不能将轿车停泊于该处。

她指出，尽管早前槟地方政府委员会主席曹观友获知当地的问题后，曾提供该中心对面地段，以供小贩充作临时泊车场，但现在已被有关承包商用来停放罗里。另外，州政府在附近提供的另一个泊车处，也同样被他们用来停放罗里。

林彤萱说，上述工程施工期间，引起不少民生问题，除了水患问题外，也引起交通安全问题。

另外，她指，之前她曾通过Whatsapp要求与公正党峇央峇鲁区国会议员沈志勤会面，以反映当地问题，惟至今仍未获后者的答复。

她说，当地居民及商家希望人民代议士能为他们伸出援手，为当地水患及民生问题，寻求解决方案。

新闻背景 — 工程耗资440万 分2阶段进行

槟地方政府委员会主席曹观友在去年1月18日宣布，双溪赖治水工程在2月15日动工时，也将进行交通绕道安排。

当时他指，因双溪赖河水泛滥，附近公寓和组屋每逢大雨都面临严重水灾，有时甚至水淹摩托车亭棚顶。因此，槟州水利灌溉局与公共工程局合作，在当地进行治水工程，包括在双溪赖河流上建立一座行车拱桥，以便桥底下可提高水位。

此工程从去年2月15日开始，分成两个阶段进行，第二阶段工程则从7月1日开始。第一阶段工程所涉及的路段是朝向特易购商场（Tesco）的双溪赖路（Jalan Sungai Dua），当局将在公路旁另外开辟一条通道；第二阶段所涉及的路段是朝向理科大学（USM）的双溪赖路和金凤凰小贩中心前的便道。

上述工程包括开拓沟渠、加深河床和建造行车拱桥，槟政府共耗资440万令吉。