槟厦友好协会与厦门华侨大学签协议 月开办体育硕士课程 北马新闻

（槟城11日讯）为培训及提升独中体育教师，槟厦友好协会将在今年5月与中国厦门华侨大学签署协议，在今年9月赞助开办为期3年的体育硕士课程。

槟厦友好协会会长拿督斯里许廷忠博士今日出席槟厦友好协会于韩江中学举办的“厦门升学教育展”开幕礼仪式时宣布这项消息。

他指出，槟厦友好协会关注大马独中教育发展，已在之前和厦门华侨大学签署备忘录，“我们将在今年5月16日签约协议后开办上述体育教育课程，协会将赞助其中20名体育老师，每年赞助1万人民币，相等于在3年赞助3万人民币。”

他说，该课程开办给目前在职持有学士学位的独中体育教师，为他们提供正规培训，提升老师的学识地位，进而提升本地独中的体育水平。

许廷忠：每年赞助学费1万人民币

他说，每年的学费为1万9000人民币，除了槟厦友好协会赞助其中1万人民币外，大学也会赞助每人2000人民币，学生只须自行承担其余的7000人民币。

优先开放给北马独中教师

他说，课程将优先开放给北马一带的独中教师，唯同时也考虑其他州的独中体育教师。在计划下来自厦门华侨大学的教员将来马授教，唯本地学生也会在年尾时到中国上课。学生在赴中国时，除了自行承担机票外，大学将提供赞助膳宿。

韩中再办升学展 供学生更多选择

许廷忠也指出，韩江中学今年已经是第二届举办升学展，该展将从本月11日至14日分别在槟城韩江独中、锺灵独中、菩提独中、槟华独中、日新独中及双溪大学新民独中举行，参展的大学包括厦门大学、华侨大学、集美大学及未来将升格大学的理工学院。

他说，希望通过升学教育展，让想出国深造的学生有多一些选择。

韩江中学校长江美俐指出，该校有90%的毕业生在完成学业后继续升学，除了国内私立大学外，中国及台湾也成为其中首选，一些学生也选择欧美深造。

槟厦友好协会秘书长高级拿督邓国彬也在会上致词。出席仪式者包括协会理事王礼祥、厦门大学招生处代表魏文龙、华侨大学招生处代表黄少华。会上也互相交换纪念品及锦旗。