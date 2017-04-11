百岁发乌黑无需用拐杖 女人瑞陈瑞莲睡梦中离世 北马新闻

独家报道/ 黄馨柔



（大山脚11日讯）百岁人瑞陈瑞莲到了期颐之年仍有一头自然的乌黑头发，脑袋清晰懂自理，步行也无需拐杖辅助，让人啧啧称奇及羡幕。

这名来自大山脚的女人瑞有何健康长寿秘诀吗？据其子女说，陈氏并没有什么长寿的秘诀，她没有服用延年益寿的补品，生活作息普通，吃不挑食，更爱吃酸试辣，每天都会村内走动找朋友聊天，家人买给她拐杖，但她从来不用。

7兄弟姐妹皆长寿之人

她健康长寿最大的贡献或许是来自其遗传基因，陈家7兄弟姐妹都是长寿之人，陈瑞莲100岁，仍健在的弟弟也已有93岁，妹妹90岁，其余4兄姐虽已经离世，但也是活到高龄，大姐93岁，二姐98岁，大哥80岁及二哥85岁。

陈瑞莲于本月9日（周日）在武拉必新村的住家寿终内寝，享寿100岁。家属为她举行笑丧，除了儿女黑白戴孝，孙子及曾孙将各别穿着粉红及大红衣着戴孝。陈氏遗灵停柩住家治丧，13日（周四）上午10时30分举殡，安葬武拉必福德正神公冢。

没服用补品特别爱吃鱼

其子女今日在丧府接受本报访问时说，母亲平常没有服用补品，任何一种食物都吃，叻沙、泰式凉拌沙拉、黄梨等酸辣食物是她的最爱，并特别喜欢吃鱼。

长子吴宝生（73岁）说，母亲也没有什么特别做运动，但她经常在住宅区内步行走动，在80几岁时仍每天早上从住家步行到数百公尺外的华小，在学校食堂享用早餐后，就在住宅区内走动，找邻居朋友聊天。她为人善良，平和慈祥，不与他人吵架。

他说，老人病近期接二连三找上她，但这期间母亲没有患严重的大病，直至10多天前，她开始无法直立，只能卧床及食用奶水，上周日早上11时多，等到他扫墓回家，帮她换好干净的衣服后，便在睡梦中离世。他指出，母亲到了百岁高龄，仍有一头乌黑头发，绝不是染发的效果。