经解释及道歉 《南洋》伊青和谐达共识 国内新闻

（八打灵再也11日讯）伊斯兰党雪州青年团及非政府组织代表今天提呈抗议书给《南洋商报》，抗议该报于本月8日刊登一幅有关355法令的漫画，严重伤害穆斯林感受。

伊党雪州青年团团长沙尔罕是在5名伊党成员及非政府组织代表陪同下，于今早11时抵达《南洋商报》总社，把抗议书交给该报总编辑陈汉光。

经过陈汉光解释及诚恳道歉后，伊党感谢该报快速在新闻网站抽起这幅漫画，同时毫无保留作出道歉。

双方经过交流后，沙尔罕感激该报友好接待，并形容双方在友好及和谐气氛下达致共识，使问题迎刃而解。

出席者包括伊党青年团宣传主任阿末法德里、伊党雪州青年团总秘书达曼胡里、 国民大会（Kongres Rakyat）副主席峇拉詹德兰医生、Alifbata Srikandi Masyhur主席旺阿丝玛，以及伊斯兰福利组织(Perkid)主席马斯里兹。

《南洋商报》代表则包括执行编辑周福春及副新闻编辑邬永龙。

沙尔罕说，《南洋商报》刊登的漫画对该党造成重大影响，希望经该党提呈抗议书后，有关问题不会重演。

他表示，若华文媒体对355法令缺乏了解，它们可向伊党索取正确资讯。

此外，阿末法德里说，有关漫画严重伤害穆斯林感受，此举也污辱伊斯兰教。

“有关漫画不适合刊登，尤其是宋谷象征着伊斯兰教的崇高价值观。”

峇拉詹德兰相信这是《南洋商报》无心的过失，并认为宗教是非常敏感课题，人们应相互尊重不同宗教。

“我今天出现在这里的原因是希望国家和平。”

根据雪州伊党青年团提呈的抗议书，该团首先感激《南洋商报》在事发后公开道歉及抽起相关漫画，并通过《南洋商报》新闻网站道歉。

无论如何，该团要求《南洋商报》往后必须关注多个事项，当中包括针对漫画事件在《南洋商报》公开道歉，确保不会对伊党主席拿督斯里哈迪阿旺及相关人士造成负面影响。

该团也要求本报深入了解哈迪阿旺提呈国会的355法令，以及秉持如实报道的文化。

约有100名伊党党员今早汇聚在《南洋商报》总社门外，展示对伊党雪州青年团的支持。

另一方面，《南洋商报》较后时将向伊党主席拿督斯里哈迪阿旺，以及国会下议院议长丹斯里班迪卡阿敏呈交正式的道歉公函，以示该报对有关错误致歉的诚意。#