流动维修员上门服务 24小时随传随到 摩托故障不再怕 大城小镇

报道/摄影： 蔡晓媚/ 陈锦华

(怡保11日讯)凡是摩托车骑士想必会有“爆胎”的经验，这种情况可在大路小巷发生，白天或黑夜也会遇到。有没有试过因此而被逼推着摩托车走一大段路找维修店，或在夜深人静时望着爆胎求助无门？

至今若遇上这种情况，24小时“随传随到”的流动摩托车维修员即派上用场，只要1个电话，他们即可提供服务！

也许对于很多人而言，这是十分陌生的行业，但43岁的郑炳强却已是有10多年经验的流动摩托车维修员。

郑炳强在接受本报访问时指出，早在10多年前这种行业是相当普遍。当年在怡保大树下往往会见到有摩托车加个后车箱，或将新内胎圈放在旁，这些人都是流动摩托车维修员，专为“爆胎”或摩托车故障者提供到场或上门的服务。

他说，当年多是印裔青年在提供这方面的服务。目前在怡保的流动摩托车维修员已不多，提供服务的华裔当中，他是其中一人，还有一两人兼职，另外有3、4名巫印裔人士，各有各客源。

他指出，从事这行业，开始看似简单，因为只需要有辆摩托车及维修技术，但当中的经营与辛苦却不足为外人道。

“相比其他同业附有拖车服务业者的协助，我需要更长时间寻找本身的顾客群与建立自己的联络网 ，但一做就做了12年。”

郑炳强表示，年轻时向往自由，所以喜欢驾驶摩托车在路上奔驰的感觉，且本身喜欢维修摩托车，在一次摩托车发生故障时认识了24小时随传随到的更换摩托车内胎的维修员而加入此行业。

他说，那时候抱着就想尝试一下心态，毕竟自己也在摩托车店任职学徒，且工作时间不受约束，也算是自雇；加上有相熟摩托车行的友人，所需的工具都可以从摩托车行及零件供应商预订，所以就开始这工作。“起初客户都是亲朋戚友，过后渐渐的就有了本身的客源。”

晚间维修需警惕

郑炳强说，做这一行要有心理准备，即使是晚间接到电话，也必须出门。

他说：“难道跟对方说，太夜了我不出门。何况，谁又会想要摩托车在夜间‘爆胎’。”

他也表示，由于工作时间不是一般的朝九晚五，而且晚上也须出外，在安全方面，自觉性与警愓性就要提高。

他说，倘若所接到的电话属陌生人或首次交易，他会尽可能要求对方把摩托车推到靠近油站处或光亮的地方，而要不要接这样的生意，许多时候只得靠直觉判断。

他表示，如今社会跟以前很不同，所以晚间的电话都是相熟的才出门；如果是不相熟的人会视情况而定，因自身安全才最重要。

收费比市面略高

他说，虽说客户集中在怡保，可是也接获怡保市郊如和丰、珠宝、拱桥甚至是务边的来电，也会出门服务。

由于该行业与上门服务性质相似，收费也会比市面高出一些。郑炳强指出，熟客都明白也会接受。

他强调给予客户的货物不会是充货或次等品质货品，因为明白这才是维持生意之道。

郑氏表示，联系他的方式最主要是手机，所以手机号码一直采用016-5625603，不会随意更换，以避免客户联络不上。

欣慰服务被肯定

“你唔捞(你不做)，仲可以揾边个?(还可以找谁)”

郑炳强说，从事这行业10年以上，最欣慰这句被肯定的话!

他表示，虽然从事的不是什么高尚的职业，但也属于缓人之急。

他认为，无论是什么行业，都应该给予尊重。而他对本身的工作也一直抱以敬业乐业的态度。

他说，遇上的客户形形色色，有的很好商量，也有无理取闹，更有客户为了拖欠修理费，说出各种奇怪的理由，让人啼笑皆非。

他表示，本身除了怕遇上雨天，最怕就是面对“爱出考题”的顾客，问题多多，刁难成分多于解决问题。

他说，在这行久了，不少顾客也成为朋友，这是工作的另一收获。