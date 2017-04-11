忆嘉平：初次约会 却摆乌龙 根在槟城

文： 许子根博士

时间：1972年3月中的一个傍晚

地点：美国芝加哥奥黑尔国际机场附近

虽已是 “立春”，但 “风之都”芝加哥还是下着雪。我驾着向同学借来的老爷车往机场飞驰，双手好冷，并不只是因为天冷，而是因为不久就会看到第一次单独从波士顿飞来找我的她-徐嘉平。

一到达机场停车坪，由于时间迫促，一下车即关上了门，这才赫然发现车匙还留在车里，而车窗却关得紧紧的，除非打破车窗，别无他法！

我这可慌了，但又怕她等久，心急之下，不管三七二十一，满头大汗赶到接机处，看到她已笑脸盈盈地站在哪儿。

拉住她的小手，我定了定神，才吞吞吐吐地告诉她，我如何摆了个乌龙。她即笑弯了腰，两眼眯成两瓣新月，圆圆的脸颊如被抹上红霞。我站在那儿傻呼呼地看着她。

过一阵子，她问我该怎么办？我告诉她要打电话给那位同学，请他赶紧乘地铁拿后备匙来。幸好他还在宿舍内，但来机场需两个多小时。我们就在机场内的麦当劳买了快餐，促膝谈心。这就是我和她的第一次“约会”！

这一折腾，回到芝大国际学生宿舍时，已近午夜。

从那时开始，她就给了我一个外号“梦中”。

当年，槟华女子中小学的师生都知道嘉平是朱月华校长与中华中学徐兴华老师的女儿。但也有人知道她其实是家母吴人俊的妹妹南英姨和姨丈陈火炎的亲生幼女。朱陈两家是世交，因朱校长只有独子，渴望有个女儿，所以嘉平出世后，就过继给她。徐朱夫妇对她视如己出，疼爱有加。

由于我童年住在印尼棉兰，偶尔只在春节亲戚团拜时见过她，惊鸿一瞥，依稀知道有一位极为陌生的表妹。

1966年秋，我到美国普林士顿大学念书。1969年5月底，大三暑假从美国回来，途经新加坡，去探访表姐陈绿漪，才知道她也住在那儿。原来她当时正在新加坡国家初级学院(NJC)念先修班。

那晚，她刚好在做功课，是大学先修班高级数学，就打趣地说：“哗，这么‘高级’啊，我看不懂喔！”她知道我是在调侃她，整个脸都红了，她害羞的样子很可爱。交谈了一阵，双方都觉得很投契。

到了6月中，为了要写有关科学教育和经济发展的学士论文，我带着问卷到母校锺灵中学去调查先修班学生对选读科学的理由，很惊讶在那里遇见她。一见到我，她的脸又开始红了起来。原来她不喜欢NJC的制度，决定回来锺灵继续她的先修班课程，刚巧跟我妹妹功化和谢有吉、黄健勇、沈仁东等同班。

有说有笑生特别情愫

当时还没有电子计算机，我收集的数据都要靠人手计算；于是我要求妹妹帮助。妹妹就拉了嘉平和两位同班好友一起，嘉平于是当了我的助手。她做起事来很投入，积极又勤力。每次我载她回家，在车上我们有说有笑，特别情愫油然而生。

她那时很向往到美国深造，问了我很多有关在美求学的情况和申请的过程。她也很赞赏我要回国服务的志向。她在新加坡NJC的短暂经历，又加上513华巫两族流血冲突事件的发生，让她产生了强烈的爱国意识。我们可说是志同道合。

回到美国的大学后，我开始给她写信，她每次都回。我们无所不谈，互吐心事。

我在70年6月普大毕业。同年9月，她进入波士顿附近的威斯利女子学院。我当时却去了英国进修科学教学法为期4个月，之后才回马任短期工作。就在这时期，我俩的书信往来慢了下来。我不久后得知，她与一位来自槟城的哈佛大学医科高材生来往。

接着，我同时被哈佛大学和芝加哥大学录取进入博士班。当我写信给她说哈佛就在波士顿可以跟她多见面，她却反应冷淡，叫我自作决定。于是，也是因为芝大给了我优厚的奖学金，就选择了芝大，1971年9月入学。

71年12月底寒假，我跟朋友们驾着车到波士顿参加全北美洲马星同学总会大会，大伙儿住在一起，我和她又碰面了。我觉得她不时对我露出关怀的眼神，我又迷惑了。

大会中，我被推选为同学总会秘书长。会后隔天，她的一位好友跟我联络，说要请我和她吃饭。但却把我们载到她家后，即借口出外买东西，留下我俩。

我先问她身体如何，功课如何，说着说着，她眼圈却红了起来，突然问我：你对我俩之间忘怀了吗？

交往会引起两家敏感

我有点愕然，坦诚地说，不易忘怀，但是由于她在书信上淡出，我以为她另有所属，就选择退出。她即坦言，她也忘怀不了。随着，她告诉我她淡出的真相。由于她是过继的，生父担心养母（当时养父已往生）及朱家会感到敏感，而许家亦有其复杂性，所以不同意我们往来。

她顺从了，但却又觉得没有给我俩发展的机会，对我俩很不公平，因此感到非常矛盾。我很了解她的处境和心情，因此建议再给各自时间省思，一切应顺心随缘。如果有实质进展，再向家长呈情。

要离开那天早上，大伙儿都起得很早。她还帮我收拾，送我到门口时，依依不舍地看着我。回去芝加哥这一路上，她那双含情默默的双眸，一直跟随着我。

瞒着所有人爱情长跑

个半月后，她写了一封很长的信给我，信中所述让我为之感动得两晚不能入眠。经过一番深思，我决定回信给她。我们继续鱼雁往来，也不时通电话。于是，她就瞒着所有人，除了她的好友，安排了在3月中的春假，到芝加哥来探我，我们就这样毅然地重启我们的爱情长跑。