令吉兑美元企稳于4.4330

（吉隆坡11日讯）今日大马汇市，令吉兑美元汇价上下窄幅波动后企稳，以及兑其它主要货币大多趋软。

令吉兑美元午休时报4.4330/4360，和昨日闭市之4.4330/4380无甚相差。开市时，1美元也是兑4.4335/ 4375。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.1531/1571稍趋稳至3.1509/1535、兑每百日圆由3.9851/9910走弱至4.0045/ 0076、兑欧元由4.6897/6954贬值至4.6910/6959，以及兑英镑由5.4947/5036趋软至5.5067/ 5108。

汇市分析师称，美国和叙利亚及朝鲜之间的关系紧张，同时对令吉和美元产生了不利影响。不过，美联储或将暂停加息的预期、外资回流及国际原油价格连续5天上涨，对令吉起支撑作用。

美联储主席耶伦周一在密歇根大学发表演讲时表示，渐进加息是合适的，因为渐进加息可以让美联储达到中和政策的姿态。渐进加息适合经济健全且接近双重目标。

另外，中国外汇交易中心公布，4月11日人民币兑美元汇率中间价报6.8957人民币，上调85个基点。此外，1欧元兑7.3081人民币、100日圆兑6.2264人民币、1港元兑0.88744人民币、1英镑兑8.5686人民币、1新加坡元兑4.9094人民币以及1人民币兑0.64130令吉。#