投资者套利 隆股早市跌5点 经济新闻

（吉隆坡11日讯）今日大马股市降落，因除了重量级蓝筹股遭受卖压以外，投资者也向最近大涨的低价和创业板股展开套利回吐活动。

交易员指出，今天的交易活动被低价股所支配。

结束早盘交易时，大马富时隆综合指数报1734.37点，下跌5.15点。富时全股项黄金指数滑落25.00点而至12391.27点，以及创业板指数降67.88点而至6177.77点。大市的上升股有323只、下跌股达486只及368只企稳。

半日成交股额达22亿8452万9500股及总值9亿8121万6988令吉。

国际局势紧张及欧洲政局也动荡不定，对全球金融市场产生不利影响，大马股市也被殃及，因投资者逃离高风险的股市，转而把资金转投入被视为“避风港”的黄金和债券等市场。

随着美军空袭叙利亚导致中东局势紧张后，现在朝鲜半岛的局势又吃紧。

在美国派出一艘核动力航空母舰卡尔文森到朝鲜半岛附近的海域后，朝鲜誓言将对美国采取“最严厉的”对抗态度，因该国认为美国此举是“入侵”平壤的挑衅行为。

不过，国际原油价格进一步上涨，牵制了本地股市的跌势。