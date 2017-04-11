市场情绪好转 股友疯狂买入仙股 经济新闻

（吉隆坡11日讯）最近市场大炒仙股，这些小股被股友疯狂买入，因预期业绩更佳及外国资金流入，提振本地市场情绪。

根据36亿6000万令吉的成交量和21亿令吉的成交值，马股昨日的值量比率是0.57倍，而2016年平均为1.1倍和今年来的0.9倍。

低于1的比率是指成交股票的平均价格低于1令吉，而1以上则表示均价高于1令吉。

技术分析师向《The Edge》财经周刊说，中小资本股占据市场活动是正常的，因此这比率通常低于1。但是，如果比率接近0.5或更低，这显示仙股较平常活跃许多。

Mercury证券研究主管谭明子表示，如果目前的趋势延续，这表明基本面已退居次要，投资者只要在股市逐利。

“若这股趋势持续下去，并不是很好。这意味着大多数人不再看基本面，而是快速买卖股票。”

昨日的首20只热门股，平均价格只有14.2仙，其中9只低于10仙。

英特太平洋证券研究行主管冯廷秀说，由于2016年第4季业绩好转，我国基本面改善，令许多投资者受到鼓舞。

针对目前股市的乐观情绪，他表示：“投资者期待今年首季有更多的增长，且预计业绩会释出更多利好。预期有所回升，投资者冀望盈利周期从现在转为正面。”

他指出，中小资本股目前形成的势头并不是什么新鲜事物，并指2013至2015年期间中小资本股表现优于富时隆综指。

不过，由于我国货币供应增长不是很强劲，他表示此势不会长久。

他还说，尽管2017年更乐观，但经济展望仍然是不确定的。

“虽然估值看来很高，但仍有可能再攀高。我们依然喜欢某些股票，且还是有可能在股市上赚一些钱。”

辉立资本首席投资主管洪国兴表示，不确定市场目前的势头是否会持续下去。不过，他承认，市场的上涨趋势反映了当前势头。

Areca资本总执行长黄德明说，随着外资流入，大资本股大幅上涨后，仙股取得势头是正常现象。

“这是一个寻常周期。当外资进来，市场通常由大资本股领军。在这种情况下，净卖家大多数是本地机构。在初期阶段，散户的交投活动都会很小。只有当大资本股高涨，成交量才会来。当外资继续流入，小散户就会跳入。”

“大资本股之后会经受一些盘整。二三线股将进来。最近，这是稍后的阶段，即中小资本股出现一些兴趣。这将是轮流炒作，取决于外资是否会继续流入。”

黄德明还表示，在活跃的市场中，二线股主导交投是很常见的。

他强调，今年初市场受到情绪的推动，如果盈利增长可以持续，估值将是合理的。

“估值很主观。以前的历史高位约为1890点，周一只是约1740点。这较历史高位低150点，而美国主要指标多次突破新高。”

他补充：“如果全球经济增长受到美国复苏推动，新兴市场也将受益。这应反映在上市公司的盈利。届时，这将是由盈利驱动，而不仅仅是情绪。”

黄德明引用美国经济增长，去年下半年业绩势头良好，以及低基数效应是未来几个季度盈利更佳的因素。

“我认为，2017年首季业绩将是保持股市势头至关重要的因素。”