假护士登门体检再注射液体 老妇神志迷糊被偷走2.5万金饰 国内新闻

（峇株巴辖11日讯）假体检，真行窃！

两名女老千冒充政府诊疗所护士，佯称登门提供免费体检，患糖尿病的63岁老妪札百达不疑有诈，开门让入，在对方注射不明液体后，神志迷糊，被偷走2万5000令吉金饰。

事主住在永平甘榜巴力史拉末，上周五在68岁丈夫外出，独自在家。

她说，2名自称是峇株巴辖政府诊疗所护士女子，上门表示要为她提供身体检查，更说这是当局提供的特别服务，以免乐龄人士看病需排队。

“我见他们身穿护士制服就不疑有诈。她们还要求我脱掉金饰及衣物，放到旁边抽屉中，以方便她们进行检查。”

两人嘱咐她躺下后，在其颈、背注射两针，声称是降胆固醇、糖尿病及高血压药剂，其中一人还替她拔罐“治疗”。

“之后我觉得迷迷糊糊，后在半清醒状态下检查抽屉时，才发现金饰已遭窃走，两名女子也消失无踪。”

她说，被偷走的1条金链、3个手镯及3枚戒指，价值约2万5000令吉，她较后已到永平警局报案。

札百达较后到峇株巴辖政府医院检查，其身上被注射不明液体处，数日后仍肿胀难消。

峇株巴辖警区主任阿都瓦希证实，永平及亚依淡一带近日已发生两起以上类似案件。干案女子身穿红色及白色护士制服，佯称代表政府卫生单位，假借体检之名入屋，伺机犯案。

他指出，干案者皆为巫裔，皮肤白皙，身高约160公分，其中一人戴眼镜，另一人则有孕在身。

他提醒公众提高警惕，若遇公务员上门提供服务，应先要求他们出示证件，并记下他们的名字、驾驶车辆型号、颜色及车牌号码等资料，勿掉以轻心。

他也要求公众与警方合作，若发现可疑人物在家中或住宅区出现，应立即通知警方，早日让嫌犯落网。