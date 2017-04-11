【欧冠联赛】安帅看穿吉坦战术 皇马全胜纪录或告终 体育新闻

（慕尼黑11日综合电）德甲王者拜仁慕尼黑迎战皇家马德里的欧冠8强首回合赛，安切洛蒂将给徒弟恩里克上宝贵一课，皇马对战德国球队全胜的纪录可能告终。

在周日，拜仁主场4比1击败劲敌多蒙特，拜仁以十分领先德甲群雄，联赛中已经甩开竞争对手，他们暂时可专注于欧冠赛场。

拜仁在主帅安切洛蒂的执教下，经过了前半赛季的磨合后，目前正逐渐走上冲刺的轨道。况且，对于拜仁来说，打皇马的最大的优势是安切洛蒂曾经执教过皇马，对皇马现有的主力阵容一清二楚。同时，皇马主帅吉坦曾经在安帅身边干活，吉坦的一举一动，安帅都心知肚明。

最近安帅在试验他的圣诞树战术阵型，这一招安帅可从来没在皇马使用过，这一次，或许正是克制皇马的一套战术。

此外，拜仁今季有机会成为三冠王，联赛领先优势足够（剩6轮领先10分），德国杯也进入到半决赛，安切洛蒂的欧冠状态也逐渐调整到位。但对安帅来说，如何完美应对三线作战也是一个新的课题，他并不擅长多线加冕冠军，今年能否破咒呢？

反观皇马在连续不败被终结之后，状态出现了一些起伏，在西甲的领先优势也被缩小。在与拜仁交战前后，皇马还有非常恐怖的赛程和争冠压力。皇马在两条战线都有很大的压力，无论是重夺阔别数年的西甲冠军，还是实现欧冠改制之后的第一次卫冕，吉坦的这个赛季都能算是成功，而双冠王则是更为完美的结局，当然，他必须先打败师父安切洛蒂。

德甲队成皇马“登顶推手”

皇马过去5次同德国球队进行淘汰赛最终均如愿淘汰对手，而且球队经常能够在击败德甲球队后问鼎欧冠桂冠。

事实上，皇马近5次欧冠夺冠的道路上都有淘汰德国球队的经历。利华古申和多蒙特是白衣军团赢得欧冠第7冠过程中的对手，拜仁慕尼黑则是第8冠和第9冠道路上征服的强敌。

2013/14赛季，皇马在里斯本夺冠之前先后淘汰了三支德甲球队（史哈克04、多蒙特、拜仁）。在半决赛，皇马首回合主场1比0击败拜仁，次回合做客安联球场4比0大胜。

与2013/14赛季惨败皇马的主要阵容框架相比，如今的拜仁多了胡梅尔斯和莱万多夫斯基，皇马则加入了克罗斯，莫拉塔也是前场方面的补充。

卡瓦哈尔出战成疑

皇马在后卫人员问题上再遭打击，周一训练中右后卫卡瓦哈尔只进行了个人训练，或许意味着这位25岁的右后卫出战拜仁或成未知数。卡瓦哈尔也有可能成为继佩佩和瓦拉内之后第三位无法出战的皇马后卫。

安帅：莱万可首发

主帅安切洛蒂（上图左）据称将让右肩受伤的莱万多夫斯基首发。波兰射脚莱万今季各项赛事进38球，不比皇马巨星C罗逊色（36场26球）。

拜仁门神回归合练

拜仁方面，上周接受脚部手术的门神诺伊尔回归合练，这对他及时复出迎战银河战舰的目标来说无疑是重大利好。胡梅尔斯确认伤停，穆勒可能因伤缺阵。肩部受伤的莱万多夫斯基在康复中心进行了单练，据称“100%”出战皇马。

意金哨里佐利执法

著名意大利主裁里佐利将执法拜仁与皇马的大战，这将是里佐利第6次执法皇马比赛，此前5次皇马不败3胜2平。同时，这也是里佐利第6次执法拜仁比赛，此前5次拜仁2胜3负！

对于拜仁而言最好的记忆便是2013年由里佐利执法的欧冠决赛，拜仁在温布利大球场2比1绝杀德甲同胞多蒙特。周三的比赛将是里佐利执法的第47场欧冠赛事。不过上一次拜仁与里佐利相遇时，他们在欧冠半决赛中客场0比3不敌巴塞隆纳。