李永波下台 网友拍手叫好 体育新闻

(北京11日综合电)今早一条体育重磅新闻席卷了所有新闻客户端，不少网友都拍手称快，那就是执掌中国羽球队长达24年的李永波承认将卸任总教练的职务。

掌中羽24年褒贬参半

里约奥运会，中羽只拿2金，当时就有传言李永波下课，但在今年3月初公布的新一届奥运周期的教练员团队名单中，李永波依然是总教练。仅一个月的时间就确认留任到离任。据悉，他将前往中国奥委会即将成立的专家委员会任职。

对于即将离任，他说：“这么多年在这个位置上的确很辛苦很累，做了这么多年总教练，是时候把年轻人推到一线，让他们用更新的思路去带领队伍发展。也许这样对队伍会更好。”

夺92个世界冠军

运动员时期，李永波与田秉毅夺得两届世锦赛男双冠军，也是3届汤杯冠军主力成员。从1993年开始，李永波入主中国羽球队24年，在过去的6届奥运会上，他率领中羽夺得18枚金牌、44个世锦赛冠军、5次汤姆斯杯冠军、9次尤伯杯冠军、10次苏迪曼杯冠军、6个世界杯冠军，共获得92个世界冠军。

伦敦奥运会是他的高光时刻，包揽5金。而在里约奥运会上，中国队仅夺得男单与男双金牌，加上女单项目的青黄不接，把李永波再次推向风口浪尖。随著中羽成绩起伏不定，关于“李永波下课”的消息每隔一段时间就会在网上流传。李永波突然卸任，意味着“培养100个世界冠军”的宏愿成空了。

苏杯或由新掌门带队

中羽队在东京奥运周期承受巨大的夺金压力。2020年奥运会东道主日本去年在里约夺得首枚奥运羽球金牌，更曾于2014年击败中国队夺得汤杯冠军。中羽自身也进入阵痛期，老将纷纷退役，年轻队员未能及时接棒，优势项目逐渐被赶超。

李永波上周随队出征大马赛，有人透露，他私下说估计这是最后一次现场观看“李林大战”。中羽5月将参加苏迪曼杯，预计届时很有可能由新掌门人率队。

功勋卓著教练为何差评？

在收到这一消息的时候，不少网友都拍手称快，毕竟网友叫了多年的“李永波下台”终于变成现实了，而忠诚的中国羽球球迷们可能也能见证中羽的再次崛起，因为中羽头上的那片天应该会随着李永波的离任而变得晴朗起来。

他是“功勋卓著”的教练，为什么球迷迫切希望他下台呢？前期的李永波是一位兢兢业业的好教练，而且取得巨大成功。只不过后来的李永波功成名就，无论是成绩还是名气在中国都达到了无人可及的地步，于是权力欲开始无限滋生。

从伦敦奥运会结束开始，李永波开始完全掌控中羽队。于是，队员不少选择退役。去年的里约奥运会上，中羽队经历一波惨败，回国后一大批核心队员在李永波的安排下退役，此时的李永波和她的夫人在艺术体操上的地位一样，完全一言堂。

在李永波下台后，大部分网友很开心：色鬼；大师一路走好！天堂没有伤痛；普天同庆；李永波这厮混蛋流氓杂皮 终于滚蛋了；赶紧滚，专心在娱乐圈混吧。

唯金牌论者 霸道作风引争议

李永波为中国羽球队做出过巨大贡献，然而他的“让球潜规则”、为拿冠军让队员争输、排除异己等作风也引起了巨大的争议。

2000年悉尼奥运会女单半决赛，叶钊颖让球给龚智超，龚智超打丹麦的马丁更有利，做出这个决定从夺金的角度无可厚非，但却伤害叶钊颖本人。此事经披露后也引起了巨大的争议。

除此之外，李永波霸道的作风也引起了争议。李矛因曾经和队员一起向上级部门上告李永波的一些做法，最后被排除出国羽。甚至无法在国内立足，只能出国执教。

近些年中羽使用刚退役的球员担任主管教练，这些队员刚退役，执教经验不足，结果走了弯路。比如陈金担任女单主教练后，女单三年间没有拿过世界冠军，在里约奥运会甚至未能拿到一枚奖牌。李永波因此被指责“重用嫡系”。

“宗伟是队员早就夺世冠”

李永波曾在里约奥运会羽球男单决赛李宗伟输给谌龙后表示：“李宗伟很优秀也很遗憾，如果他是我的队员，我会非常骄傲，可能早就是世界冠军了。”仿佛在伤口上撒盐。

不少人认为李永波是一名唯金牌论者。“在竞技场上，金牌是唯一标准，看起来不大，领奖那一刻时间也很短，但它带来的东西太大了，你能想象多大它就有多大。”

睡女队员？收受贿赂？

也有网友爆料，李永波是一个睡遍女队员、收受贿赂、克扣运动员奖金、连瓶饮料都要变成自家生意让运动员自掏腰包的教练。这些都是真的吗？