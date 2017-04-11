首次3国合作 美加墨申办2026世杯 体育新闻

（纽约 11 日综合电）美国、加拿大和墨西哥足协周一共同宣布，将联合申办2026年世界杯。这是历史上首次由3个国家联合申办，如果成功，将自1994年以来再次将世界杯带回北美洲大陆。

此前，美国被认为是2026年世界杯最为热门的承办国。近年来，美国国内联赛发展势头良好，也吸引了不少欧洲足坛的巨星加盟，如今已不再是一片“足球荒漠”，去年夏天，百年美洲杯赛事也在美国成功举办。去年至今，墨西哥和加拿大先后加入了美国的申办阵营，并于今日宣布联合申办。

“这对于美国和北中美及加勒比地区足球来说是里程碑式的一天。”美国足协主席古拉蒂说，“对于申办2026年世界杯我们十分慎重，最终觉得对于我们和足球运动来讲这是正确的决定。和加拿大足协以及墨西哥足协一道，我们有信心将世界杯再次带回北美。”

自2026年起，世界杯决赛圈参赛球队规模将由目前的32支扩大至48支，比赛场次将增加至80场。据古拉蒂介绍，其中60场比赛将在美国进行，包括8强赛之后的所有比赛，加拿大和墨西哥各承办10场比赛。

此前唯一一次不止一个国家联合举办世界杯是在2002年，日本和韩国联合举办了这项全世界最受瞩目的足球赛事。美国曾在1994年举办过世界杯，墨西哥则在1970和1986年两度举办，加拿大从未举办过男足世界杯，不过在2015年举办过女足世界杯。