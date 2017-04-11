弗爷下令：双打新羽需交出佳绩

(古晋11日讯)大马羽总技术总监“弗爷”弗洛斯特皆对大马羽球赛部分我国球员表现感到失望，弗爷下达指令，他希望双打球员能在新加坡羽球超级赛打出佳绩。

新加坡羽球超级赛周二展开入选赛和混双正赛角逐，大马双打代表有吴蔚升/陈蔚强、张御宇/王耀新、吴世飞/努伊祖丁、陈致佃/陈伟源、自由人阿兹林/佳迪星、李健亿/林政廷、以及搭档印尼国手的陈文宏。

弗爷承认，他的部分主要球员没有在大马羽球赛打出表现，只有李宗伟一人打进决赛，“我们的顶级球员都没有表现，奥运银牌组合吴蔚升/陈蔚强没有打出应有的水平，首圈就败给香港的柯展聪/邓俊文。”

他指出，我国男双球员当中只有爆冷战胜丹麦男双康勒彼得森/柯汀的张御宇/王耀新值得骄傲。大马羽球赛于上周日在古晋落幕。大马以李宗伟的男单亚军成绩为最佳。

他也承认，有些球员是受到伤害影响，“吴柳萤的右手受伤了，可能她目前不适合参加高水平的比赛。许嘉雯/温可微、邹美君/李明艳已尽力，只是没有那么幸运。”

至于吴顺发，他是在训练期间受伤，被逼退赛。陈炳顺/吴柳萤、吴顺发/赖洁敏都退出了新加坡公开赛，陈健铭/赖沛君成为大马唯一的混双代表。

“吴堇溦在养伤2个月后首次上场打比赛，她还在努力找回状态，她需要时间。”弗爷说。吴堇溦将在周三的新加坡公开赛首圈迎战韩国2号种子成池铉。