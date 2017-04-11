水晶战舰遇强更强 未来3对手颤抖了吗？ 体育新闻

保级大师阿勒代斯率领的水晶宫10天内先后战胜切尔西和阿仙纳，最近六轮联赛里取胜五场，已被戏称是英超水晶战舰，堪比银河战舰皇马，枪迷也表示这哪是水晶宫，分明是穿着同样颜色球衣的巴塞隆纳。

本场水晶宫射门17次比上赛季英超亚军多6次，创造的机会也更多。

水晶宫6轮获得15分后积分榜上虽然还是停留在第16位，但已经领先降级区内第18名的斯旺西有6分，而且比对方还少赛了一场。水晶宫未来的三个对手是列斯特、热刺与利物浦，卫冕冠军与本赛季第二和第三名，要对上遇强更强的水晶战舰，这三队颤抖了吗？

名宿怒斥枪手球员懦夫

担任比赛解说嘉宾的英超名宿卡拉格赛后批评了阿仙纳：“有哪位父亲会希望看到自己的女儿把一位阿仙纳球员带回家吗？他们全都是懦夫！从上到下，这家球会都在犯错。”

卡拉格还点名批评了两大枪手核心厄齐尔和桑切斯：“自从开始续约谈判之后，他俩就一直没有拿出最佳状态。我认为桑切斯在过去几个月的表现一直很糟糕，看来他们都想走了，对于阿仙纳来说他们的表现远远不够。”

阿仙纳写下多项丢脸纪录

阿仙纳创造多项丢脸纪录，他们是本轮比赛前7名中唯一败北者，这也是温格执教以来首次经历客场4连败，温格时代首次在联赛败给水晶宫，客场连续四场场场失球至少三球！

阿仙纳上次在顶级联赛连续四场客场每场失球至少三球，差不多距离现在已经有88年。

阿仙纳自从1979年11月之后客场再未输给过水晶宫，6胜5平不败，温格时代也是从没有在联赛中败给水晶宫，8胜3平。但这一切都被阿勒代斯带领的水晶宫亲手摧毁。前英格兰主帅在过去10次和温格交锋不胜之后终于拿到一场胜利。

此外，在过去的8场比赛中，只有西汉（5分），逊德兰（4分）和米德斯堡（3分）比阿仙纳拿到的分数少。

温格：没心情谈续约

大马时间周二凌晨，英超第32轮最后一场，阿仙纳客场0比3惨负水晶宫。上半场，扎哈助攻汤森德破僵局；下半场，卡巴耶接扎哈助攻打入世界波，5分钟后汤森德造点，米利沃杰维奇点射扩大比分。

这场失败再次让温格续约的问题变得复杂起来，枪手主帅赛后说，“没心情谈论这件事。”