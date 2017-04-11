联合航空机位超卖 召警强拖华裔乘客下机 国际新闻



（华盛顿11日综合电）美国联合航空周日一班由芝加哥飞往路易斯威尔、编号为UA3411的国内航班，因超额订票而将一名不愿意下机的华裔乘客强行拖走。有乘客拍下片段并上载至互联网，航空公司亦因此遭网民闹爆。联合航空事后发表声明确认事件，表示为此深表歉意。

涉事客机型号为Embraer 170，原订于傍晚5时40分起飞，惟联合航空发现航班超额订票，为让4名机组人员能于翌日抵达路易斯威尔，以为隔日的航班做准备，便在机上寻求4名自愿下机的乘客，承诺赔偿400美元及一夜酒店住宿；但加至800美元都无人放弃登机，航空公司决定用电脑随机抽出4人。

一对被抽到的男女平静接受，但一名自称是医生、与妻子同被抽中的69岁亚裔汉拒绝下机，表示翌日要到路易斯威尔医院见病人。报道指，机组人员对该名亚裔汉说如果他再不肯下机，就会召唤保安人员，但男子坚称自己周一早上要抵达路易斯威尔，拒绝下机并扬言要见自己的律师。在争持不下的情况下，3名机场执法人员后来奉召到场，强行拖走男子。

从当时的片段及照片可见，该名亚裔汉被至少两名警员拖离坐位时，曾一度发出惨叫，头部更疑似撞到隔邻坐位，被拖走时衣衫不整且眼镜亦滑落，额头及口部有血，更有乘客指他被打晕；亦有乘客为男子抱不平，说：“我的天啊！看看你们做了甚么！”

被拖走的男子在约10分钟后挣脱，并返回到机上，喃喃自语说：“我要回家，我要回家。”、“杀死我吧！”。有乘客指他当时满面鲜血，并似乎变得迷迷糊糊，但最终仍然被人带走，而涉事航班则因事件而延迟约3小时起飞。

联合航空发言人表示，公司有遵循正确的程序，指该航班必须起飞，故通知芝加哥警方协助。联合航空行政总裁穆尼奥斯对事件深表歉意，表示正与当局合作了解详情，并已与该名男子对话接触，希望可以解决问题。惟大批网民仍然炮轰航空公司，指摘做法荒谬，更指他们可能会因公关问题造成数以百万美元的损失。

拍片女乘客的丈夫泰勒说，被强行拖走的男子似乎说因为他是中国人，而被选中。而赶走男子后，4名机组人员登机，乘客让他们就座，但无不表示“在这家公司打工，你们应感到羞耻吧。”其中一名涉嫌粗暴拖走乘客的警察，已被下令休假接受调查。

联合航空协议订明 不够位可拒客上机

雅虎财经撰稿人沃尔夫曼指出，在乘客选购机票时，大多数人均未有详细阅览协议内容，便迅速跳过点击“我同意”。惟联合航空的服务协议的第25条规定列明，“如果没有足够志愿者，乘客可能会被拒绝上机”。而此次事件中的乘客早已登机，航空公司发言人仍声称，公司有“遵循正确的程序”。

沃尔夫曼又指，虽然航空公司表示本次事件是“随机抽选”要落机的乘客，但其实相关规定亦列明人选是“按照联合航空的登机优先”来选出。沃尔夫曼说，有关规定即意味着，航空公司暗地里有排出人选的先后次序，若乘客是黄金或白金乘客、提早办理登机手续又或频繁乘搭其航空公司，将会有较小的可能在有关情况被要求下机。