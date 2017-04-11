嗜赌儿欠巨债连累家人 父积蓄赔光痛断关系 国内新闻

（吉隆坡10日讯）男子沉迷网路赌博欠下巨债离家出走，老父赔上毕生积蓄仍无法偿还债务，只能忍痛断绝父子关系！

冯健满（63岁 退休人士）指出，嗜赌如命的长子冯维发（36岁）因欠大耳窿超过10万令吉债务，在今年3月19日不告而别。

“他在2011年开始迷上网路赌博，6年来欠下逾20组共40万令吉的债务，都是我们替他偿还的。”

他感慨，家人在儿子离家出走后，才得知其冥顽不灵，再次向大耳窿借钱，最后因无力偿还巨款而离家出走。

“前来讨债的大耳窿不仅多次前来骚扰我家，连我女儿的住家都被贴满大字报！”

冯健满悲愤地表示，为了偿还儿子欠下的债务，导致他毕生所存下的积蓄一扫而空，已经无力再为儿子收拾残局，只好向马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐求助。

“他非但死性不改还连累家人，我决定和他断绝关系！”

他透露，冯维发已婚育有一子，但妻子日前因无法忍受沉沦于赌博的丈夫而选择离婚分居。

他表示，他于本月1日向莎亚南警局投报，同时恳求讨债的大耳窿跑腿停止对他的3名儿女进行骚扰。

张天赐也促请大耳窿停止对冯老父家人进行骚扰，希望他们能够向真正的欠债者追讨债务。