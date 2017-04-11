毒品藏书包 情侣贩毒被捕 国内新闻

（怡保10日讯）毒品藏书包，企图暪天过海运毒，但还是遭警方洞悉，警方于本月6日晚间在巴里文打检查一辆停在路边的可疑车辆时，在车内搜获的书包中起获重达3.62公斤，市值约9万500令吉的海洛因，并逮捕一对情侣。

该批毒品主要供应吉辇一带，相信能供给区内约3000名吸毒者。

霹州肃毒组主任拉威助理总监周一在记者会指出，上述行动是由霹州肃毒组及吉辇县肃毒组在掌握可靠情报后展开。

他说，警方是于本月6日晚上约10时30分，在巴里文打的印丹花园侦破上述贩毒案。警方在嫌犯车内搜出一个书包，里面装有8包海洛英的毒品，估计市值约9万500令吉。

他指出，落网的两名男女嫌犯是情侣关系，拥有7宗毒品案前科，男嫌犯（36岁）是名农夫，女嫌犯（34岁）无业，两人的尿检呈阳性反应。

他表示，警方目前援引1952年危险毒品法令第39B条文，调查这起案件。在这项法令条文下，一旦罪名成立，唯一的刑罚是死刑。

他说，警方目前已向法庭申请延扣两名嫌犯至本月13日。

出席记者会者包括吉辇县肃毒组主任费德、吉辇县毒品调查官员泽利及霹州警察总部肃毒组（情报、行动及扣留）警官阿末杰菲里。