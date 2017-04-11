提供机场残疾人停车位被指霸占空间 黄家业澄清是美丽误会 北马新闻

（槟城10日）好心提供机场残疾人士停车位却被指霸占空间，Kaffa餐厅业者澄清是一场“美丽的误会”。

峇六拜国际机场Kaffa餐厅业者拿督黄家业今日上午宣布，让出餐厅前7个停车位改画成3个残疾人士专用停车位，履行企业社会责任及让槟城国际机场人性化。

一半餐厅停车位 改成残疾人专用

针对有媒体报道，指槟国际机场Kaffa餐厅霸占残疾人停车位，黄家业澄清説，该餐厅前面的14个停车位，一直是该餐厅租借和管理，现在更主动将一半停车位改成残疾人专用车位，何来霸占残疾人停车位之说？他透露，槟城国际机场之前没有一个残疾人停车位，他在今年农历新年期间向槟城机场管理层反映，主动提供其中一个停车位给残疾人士使用。机场管理层之后向槟岛市政厅申请，却被告知，Kaffa餐厅必需提供3个残疾人士停车位才行。

黄家业説，明眼人都看得出他在做好事却被“将军”。然而为了残疾人士的福利，他乐意配合，将餐厅前的其中7个停车位改装成残疾人停车位，免费让残疾人士使用。

他说，残疾人士停车位还没正式启用期间，有警卫驻守，避免被民众滥用，没想到却被有心人指霸占残疾人停车位。

黄家业吁请槟州残疾人协会到现场观察，槟城国际机场Kaffa餐厅前的3个残疾人士停车位的位置，究竟是否适当，以加以改善。

他个人观察是，有关当局指定在Kaffa餐厅门前画出的3个残疾人士停车位位置，是货物卸货起落处及垃圾搬运出口处，距离机场进口处有一定距离，会阻碍残疾人士出入。

黄家业也说，自从他在去年公开批评槟州政府领导人霸权欺压中文媒体之后，其属下的几家Kaff餐厅接二连三被有关当局检举、罚款、厕所被拆除，导致其中一家Kaffa餐厅被迫结束营业。