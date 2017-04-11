【借用户头赚佣金反欠股债】另1受害者指阿布有上线 2人姓蔡疑是幕后主脑 国内新闻

（太平10日讯）太平约40各族人士因借用银行户头赚取佣金，反欠股债，有者甚至被判穷籍的新闻见报后，今日再有一名受害者传简讯给保阁亚三区州议员郑国霖，指中介人阿布共有两名姓蔡的上线，至于两人是否为兄弟关系则不得而知。

该名自称为查基的男子表示，他在几年前已是受害者，目前仍陷穷籍。他希望警方可以采取行动对付该诈欺集团。

他指出，该两名蔡姓男子，其中一人37岁，最后的地址是甘文丁，他也是受害者在昨天的记者会上揭发的涉及者。另一人年龄不详，最后地址是雪兰莪。

他在之前与律师及其中一名蔡姓男子有一项盖印章合约，这或许对起诉对方有力。不过，他并没有详细说明合约的内容。

他也说，该名疑是幕后主脑的蔡姓男子非常聪明，在数年前已将名下产业全部转移其妻子及内弟名下，因此，建议当局冻结其妻子名下产业。

太平约70名各族人士在2013年间，受到一名中介人阿布的游说，借出身份证开设银行户头，以便获得每月100令吉的报酬。没料到所借出的户头，竟被用来进行股票投资。

有者参与后只领取几个月的佣金，就中断，最长的不过是一年多。其中40人最终积欠股票证券行不同数额的欠款，当中更有人宣告破产。约25名受害者已向保阁亚三州议员郑国霖作出投诉，并于昨日在郑国霖的陪同下召开记者会揭发上当经过。部分受害者也已向警方报案。

这些受害者包括有打工族、公务员、家庭主妇、单亲妈妈，他们被指欠1至30万令吉的股票行款项。