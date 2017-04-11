回乡探亲撞路旁电箱 轿车起火2死1伤 国内新闻

（麻坡10日讯）3名男女共车从新加坡返回麻坡家乡探亲，途中疑失控撞向路旁电箱起火燃烧，导致2人葬身火海，1人则逃过一劫。

意外是于今日凌晨4时，在麻坡峇吉里路7英里半，永平朝麻坡巴口方向发生，2名死者分别是男司机杰克森（译音）和车后座的大马籍女子田春丝；伤者则是副驾驶座的新加坡籍女子林宝玲（译音），3人是朋友和同事关系。

据悉，上述万达轿车在真人宫前方失控撞向路旁的电箱后侧翻，轿车之后起火燃烧。车祸发生后，两名死者来不及逃走，而幸运逃出的林宝玲，则右手骨折，目前在医院接受治疗。

根据靠近事发地点的58岁庙宇看守人谢进江透露，事发当时约凌晨4时左右，他在睡梦中听见巨响，于是走到庙宇的走廊向外查看。

“当时我在庙宇的走廊往外一看，只看到部分的火光，当时一名女子从车里逃出。较后有一辆途经该路段的罗里司机下车给予协助。”

死者田春丝的家属今午前往麻坡医院太平间进行认领遗体手续，其二姐向媒体透露，妹妹在新加坡从事餐饮业，与林宝玲是同事关系，两人情同姐妹。林宝玲也经常随妹妹返乡旅游，而男死者却是第一次到来，不知其身分。

她说，妹妹前些日子曾说近日无法抽空回家，却在昨晚8时左右致电侄儿通知即将返乡，料不到的是，车祸发生地点距离住家仅5分钟路程，却从此天人相隔。

麻坡警区主任阿兹曼今日证实此案，他表示，警方将援引1987年陆路交通法令第41（1）条文（危险驾驶导致他人死亡）调查。

他也吁请民众若掌握有关车祸消息，可立即向附近警局进行投报，以协助进一步的调查。