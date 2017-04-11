心脏有两个孔 小凯洋需8万动手术 北马新闻

（槟城10日讯）他才15个月大，常呼吸困难而导致十指和嘴唇发紫，小凯洋急需8万令吉心脏手术费来延续生命！

今年1岁多的骆凯洋，跟他相差才一秒钟出世的龙凤胎妹妹的命运相差太远。妹妹健康正常，他出生两周就罹患肺炎，心脏有两个孔，被诊断罹患先天性心疾病“法洛四联症”（Tetralogy of Fallot，TOF）。

骆凯洋目前在槟城医院加护病房接受治疗。原本于今日转入鹰阁私人医院进行心脏手术，但因细菌感染而无法转送。

孩子的父亲骆万金（42岁）是一名收入有限的绘图员，今日在槟城长青国际狮子会陪同下召开记者会说，骆凯洋一出生就心脏衰弱，常面对氧气不足而出现手指和嘴唇发紫，孩子前后进入中央医院就医7次。

他说，孩子之前是依靠普奈洛尔药物（Propranolol）控制病情。在家是依靠连续式阳压呼吸机（CPAP）维持呼吸，后来因病情引发反复性肺炎。骆凯祥自今年3月3日就到槟城医院加护病房接受治疗到现在，孩子目前只能依赖插管进食及喝水

他说，健康报告也显示骆凯洋的右支气管压缩阻塞而延迟发育，双腿乏力，无法行走。而跟他同时出生的双胞胎妹妹已经可以走路及说话。

骆万金一份薪资 须负担多方开销

骆万金每月收入约4500令吉，妻子梅美玲是一名全职家庭主妇，他一份薪资需负担孩子医疗费用、家庭开销、房屋贷款和照顾年迈老父。2个孩子每月所需的营养品和药物，每月超过1000令吉。

槟城长青国际狮子会执行秘书林国桦説，全马目前只有6名儿童心脏专科手术医生，其中4人在国家心脏中心，2名各别在吉隆坡和槟城鹰阁私人医院。

他说，槟城长青国际狮子会自2012年开始，已协助130名各种族心脏疾病婴儿募款动手术。医院方面透露，骆凯洋的心脏手术成功率达90%。

出席者包括鹰阁医药中心营业执行员谢锦龙、槟城长青国际狮子会前主席林志培和财政许紫玲等人。

有意捐助骆凯洋小弟弟手术费者，可联络槟城鹰阁医药中心六楼会计部，指名献捐给Adden Loo Kye Young，或联络鹰阁医药中心Henry或Mandy（04-2229162）、林国桦（019-4454408）。