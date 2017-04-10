反对党可呈任何动议 林冠英：决定权归议长 北马新闻

（槟城10日讯）槟州首席部长林冠英说，槟州政府不会阻挠反对党议员在州议会上提呈要求他辞职的动议。

首长今日召开记者会时表示，州政府奉行民主，反对党可提呈任何动议，州政府不会阻挠，不过动议是否获许提呈议会辩论的决定权却在议长手中。

之前槟州巫统主席拿督再纳阿比汀表示，槟州巫统在即将召开的州立法议会动议要求面对贪污指控的首长辞职。林冠英针对此事如是回应。

他指出，不同于国会任何反对党动议必须获国阵政府认可下才能提呈，槟州反对党不须政府点头即可提呈动议，在过去9年以来已有多次反对党动议在槟议会获许提呈。

他说，刚刚结束的国会伊斯兰党主席哈迪阿旺提呈355号法令修正案，是在国阵支持下获准提呈的。

首长同时指出，这次州议会，州政府也会提呈动议谴责发表“强奸犯与受害者能结婚论”的槟州打西汝咯国会议员沙布丁。他说，槟州政府的立场是反对强奸犯娶受害者，再来我们也反对任何童婚。

他希望槟州巫统妇女会表达立场，是否支持沙布丁的言论。

他说，州政府并未针对沙布丁作为槟州区域发展机构(Perda)主席时在土地交易中以贱卖土地造成1520万令吉的亏损一事在州立法议会提呈动议。

“不过于我个人案件中并未造成公款遭亏损，反之沙布丁的个案中却造成公款损失。而反对党在议会上动议要求我辞职是一项政治人格谋杀行动。”

税收局双重标准 未向刘特佐追税

槟州政府要求内陆税收局在向国内企业公司追税时，不该放过一马事件中的刘特佐。

首长林冠英是针对马来前锋报报道内陆税收局将向50家逃税公司展开行动时如是表示，他表示不解为何税收局以双重标准未向刘特佐及其他涉及者展开类似的追税行动。

槟国际美食节 15至30日登场

长达16天的槟城国际美食节即将掀开序幕，从本月15日至30日期间登场。在接下来的3个周末将推出三大主题的美食活动，包括“细品古早味－街头美食节”、“尝尽时下美食－槟城的味道”，以及“未来美味登场－食穗节”。各个主题将佐以相应的美食，在现场展示槟城饮食的过去、现在以及未来的各种可能性。

槟首长林冠英今日在槟州旅游委员会主席罗兴强行政议员、槟州环球旅游机构总经理黄茁原及此次美食节主办单位TLM Event公司董事经理黄继升等陪同下召开记者会。

此次美食节由州政府主催，重头大戏为街头美食街，主题是细品古早味，街头美食将带来多位厨艺超群的小贩，一次过享尽所有可口古早味。于本月15日傍晚5时至晚上11时举行的街头美食节的活动范围包括土库街、唐宁街、漆木街、义兴街及义兴街路头，将有超过100个小贩在现场大展厨艺，带来色香味体的马来、华人及印度美食。值得一提的是，10个著名的槟城传统美食小贩也会来到现场，诸如知名的亚依淡姐妹咖喱面、海墘Sri Weld苏东面、Din`s烧鱼餐馆传说中让老虎也流泪的“Daging Harimau Menangis”。

准备多个工作坊

另一方面，大会也准备了多个工作坊，包括制作薄饼皮、传统手工饼制作、大师教你烹调本地传统美食等。现场也同时提供多项精彩的表演及游戏。

街头美食将在15日当晚7时30分至8时30分由首长本人开幕，舞台将有精彩的时装表演及烟花秀。

兹列下15日至30日美食节的其中重点活动：15日，傍晚5时至11时：细品古早味－街头美食节（地点土库街一带）；22日傍晚5时至11时：“尝尽时下美食－槟城的味道”（地点加拉歪路）；28、29及30日早上10时至晚上10时：“未来美味登场－食穗节”（百丽宫购物广场）。

出席记者会者包括来自TLM公司的柯玟良等人。