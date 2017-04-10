槟政府建议管理高楼 可改善问题却存隐忧 北马新闻

（槟城10日讯）州政府负责管理高楼，或许可改善高楼面对问题，惟，也存在隐忧。

槟州政府接获不少高楼住户投诉，指不满高楼管理公司，在收取管理费后，不妥善管理高楼，因此首席部长林冠英建议中央政府修改条例，赋予州政府征收高楼管理费的权力，州政府直接接管高楼管理。

房屋事务委员会办公室也表示除了接获住户投诉外，其实该办公室也接获不少管理公司投诉，指高楼住户拖欠管理费，导致管理公司无法正常运作。

根据《光华日报》向槟州房屋事务委员会办公室了解，首长是基于州政府接获很多投诉，所以才提出有关建议。只要中央政府修改条例，赋予地方政府权力后，高楼管理费将纳入门牌税，地方政府将会接管州内所有高楼。

林冠英提出有关建议，主要是想一劳永逸解决高楼管理问题。惟，那只是建议，目前还没有一个明确的收费机制。

房屋事务委员会办公室也了解一旦把管理费纳入门牌税后，高楼住户需要一次过缴付比较庞大的数额，所以一旦修改条例，他们将会另拟出一个对住户不会造成太大负担的收费机制。

杨顺兴：州政府会更妥善管理高楼

发林与垄尾一带是槟岛最多高楼的地区，垄尾州议员杨顺兴在接受本报访问时表示欢迎首长的建议。

杨顺兴也是一名律师，他说，2013年分层地契管理法令阐明高楼皆由共管机构或管理公司管理，州政府无权接管。但，基于槟州高楼林立，同时也出现不少问题，如果州政府接下高楼管理权后，相信能更妥善的管理高楼，尤其进行一些维修工作。

他说，只有通过修改2013年分层地契管理法令的条文内容，州政府才能接管高楼。他补充，新加坡也是把高楼的管理权纳入在地方政府权限，以更有效的管理高楼。

张瑞珠：管理费 纳入水电费更易管理

垄尾日月城共管机构主席张瑞珠指出，州政府愿意接管高楼固然是好事，但州政府会更忙，或会管理不好。

她说，门牌税是每半年缴交一次，一旦将高楼管理费纳入门牌税，或会导致更多住户不愿缴费。她反建议州政府把管理费纳入水电费，住户每月缴交，对他们所造成的负担并不会重。她解释，每半个月缴交管理和门牌税对一些高楼住户来说，数额比较多，或会是个负担。

她以新加坡高楼管理方式为例，“新加坡都将高楼管理费纳入每月缴交的水电费，这或许比较容易管理，同时住户负担也不会太重。”

她说，日月城共管机构目前没面对住户不愿缴交管理费的问题，只是一些住户比较顽固，但该共管机构每月都没有面对太大的问题。“只要拖欠管理费的住户，我们都会增加利息，以示‘惩罚’，所以住户都不敢拖欠管理费。”

高楼管理人：州政府不能揽下管理权

另外，槟州一家不愿具名的高楼管理公司负责人接受本报访问时认为州政府不能揽下所有高楼的管理权，无形中将会引发更多的贪污事件。

此负责人说，州政府扮演的是行政角色，处理的也是州内的所有行政工作；高楼管理公司则是负责管理州内的高楼，州政府的权力必须分散，州行政与高楼管理必须分开，才能避免发生贪污事件。

负责人也补充，管理公司确实会面对一些高楼住户不愿付管理费的问题，但管理公司还是会设法向住户征收管理费，包括发信告知住户等。