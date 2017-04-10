槟中国银行完成80%修复 料年内迁入土库街 北马新闻

（槟城10日讯）位于土库街中国银行槟城分行的建筑已经完成80%的修复工程，目前仅剩下外观及墙壁上的修复，预计会在今年内从玻璃池滑搬进这座古迹建筑物。

中国银行分行在土库街的建筑于去年8月获得批文后就开始进行修复工作。针对这已完成8个月的修复工程，本报记者今日走访当地观察，可见该分行建筑前面与旁边仍在进行修复，而早前在建筑旁的小贩档口也已经搬迁，装修工人则在建筑旁粉刷及修补墙壁。此外，据观察，建筑内已经有许多全新家具已搬进，而柜台摆放位子也已经确定，装修工人仍在建筑内进行修复。

中国银行槟城分行经理叶知锦今日受询时指出，土库街中国银行分行的建筑目前已完成80%的修复工程，但基于该建筑物是属于历史文化遗迹，因此还有一些政府条件及规格必须遵从。

他直言，这次的修复工程进度有在预期内完成，并没有任何的延误，而该行也希望该工程可在规定时间内完成。“修复过程当中也要遵守遗产局及文化局等部门所定下的条规，在互相配合下，以便该工程可以达到他们的标准。”

他说，目前该修复工程仍在进行这外观及旁边墙壁的维修及美化，而该行也有与政府部门等一起探讨，以便把之前旁边小贩摊位的巷子给予体现上的美化及提升，而这也是该行对州属所提倡企业社会责任的贡献。

另外，他指出，在这8个月的修复工程，该行都没有遇上任何的难题，因为州政府及相关部门都给予援助，包括申请及批文等，并且当局不时也适当给该行建议及辅导，因此直到现在工程相当顺利。

询及有关中国银行槟城分行何时会搬迁至土库街时，他回应，目前内部还在讨论有关搬迁的事宜，但若一些审核工作顺利的话，预计会在今年内搬迁，而真正的日期及时间则还未敲定。

分行1939年于槟创立

中国银行分行于1939年在槟城创立，后于1959年撤出大马，当时分行坐落在土库街的44号古迹建筑物，现已改为拉昔胡申银行（RHB）。中国银行于2009年10月重返槟城开设分行，选址在玻璃池滑商业区的保诚商业大楼底层。

中国银行是以约2000万令吉购入前荷兰银行在土库街9号的双层楼产业。该工程投入大约千万令吉进行修复工程，而大马中国银行行长王宏伟早前指出，该行在槟城购入的是一栋文化遗产的楼宇，并聘请世界著名华裔设计师修复与装修，而这也是该银行首次在大马购置产业。