天天霸巴士两个位 “贴心男”只要跟女友一起坐 国际新闻

（新加坡10日讯）一个人坐两个位，“贴心男”每天乘搭巴士时都会为女友霸位，忍受他人异样眼光，好让女友在九个站之后上车还有位子坐。有人看不过眼，指男子真的贴心的话，该让出自己的座位，而不是霸住其他人的位子。

每天早上7时20分，第一趟从淡滨尼总汇巴士转换站出发的513巴士，总会迎来一名20多岁，上班族打扮中等身材的男乘客。他每次都会走到巴士后半段，然后一个人坐两个位子，而且每次都坐在同一个地方。

唐小姐向记者投诉说：“巴士到了第10个站时，他的女朋友就会上车，所以我们知道他都是在帮女朋友霸位。这情况从2月份就开始出现，至今已经有两个月了。”

据了解，这趟巴士是从淡滨尼直通市区，这对情侣和其他乘客一样都是到市区上班，两人一个星期大约会乘搭三天巴士，在市中心地铁站下车。

唐小姐指早上七时许是人流高峰期，从第一站到女友上车的第10站大约要30至35分钟的时间，他曾经看到有乘客要求霸位男子让座，但男子却以“位子已经有人”或“我女朋友要上车了”来回应，不肯轻易让座。

她认为，年轻人应该要有基本礼仪，如果真的那么心疼女朋友，应该是当女朋友上车时把自己的位子让给女友，而不是霸着其他人的位子不放。

记者周一早亲身坐上这趟巴士，结果发现这名男子确实有“霸位”，却不“霸道”。

记者坐上周一早的第一趟班车，发现车上并不拥挤，双层巴士的上层位没有坐满，也不见乘客因为没有位子而必须站立。

贴心男一上车便霸住两个位子，然后就拿出手机自顾地做“低头族”，不理会周围的异样眼光。

后来，记者上前要求他让座时，他静静地挪动身子，把位子让出。

全程呵护女友帮忙拿包撑伞

车上帮忙拿包，下车帮忙撑伞，贴心男友全程呵护女朋友。

贴心男友在早上7时18分左右便来到巴士站等车，上车时很有礼貌的跟车长问好，看来已是这趟巴士的常客。

他走进巴士车厢后，坐在车子后座部位，一开始他只坐一个位，到了第二站有其他乘客上车后，他就移动身子改为一个人坐两个位。

由于车上并未客满，所以一路上都没有看到其他乘客要求他让座。一直到第9站时，底层开始坐满人，记者便假装乘客上前要求他让位，让人感到意外的是，他二话不说便挪动身子让出身边一个位子，脸上还带着微笑。

到了第10站，女友上车后，发现平时的座位被记者坐着，和男友打个眼色，就在记者前面的位子坐下，双方开始用手机沟通起来。

记者假装询问位子是否为女友而保留，男友微笑回答说：“没关系。”

女友也用手势向记者表示没有关系，要我继续坐着，态度也很有礼貌。

女友上车时提着两个手袋，贴心男友便主动帮女友拿一个包。两人在市中心地铁站下车时，天空飘着细雨，男子马上从背包里拿出雨伞为女友撑伞，动作十分贴心。