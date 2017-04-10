【川流不息】港口系列（四） 渔民自编 生活缩影 高渊港口海上歌谣世代传唱 大城小镇

报道：胡连花

（威南10日讯）高渊港口捕渔业已发展至人工养殖业，但不变的是这里的辛勤作业的态度，偶尔还会听到渔民自编的海上歌谣……

高渊港口是属于百年历史渔村，Sungai Udang，刚好处在河流与海洋交汇处的半咸淡水域，以盛产各类虾闻名。目前共有502户，人口有5000人，是100%华裔渔村，当中90%是潮州普宁人。

气候及环境导致高渊港口捕鱼业开始走下坡，捕鱼人已越来越少，捕鱼技术的操作方式，什么海产用什么船和鱼网，深浅海方式，都是老一辈的口述记录。

港口当年有百艘捕鱼船，现在只剩10余艘作业。海产销售模式因环境而异，有直接在码头竞标、鱼行收购、耳语竞标等。

80年代适逢海上技术发展，也成功留住年轻人在这个渔村生活，据估计仅有20%年轻人外移，及近200人出国淘金。村内80岁以上老人约有20人，村内的毓英华小每年还可迎来新生近60人。

这里的经济来源都与海水有关，从捕鱼、养鱼、虾米、虾饼、鱼鳔、咸鱼、海水、鱼苗、补网、海鲜餐室等，是个非常忙碌的渔村。

独特捕鱼方式 海产肉质鲜甜

有人还形容，品尝过高渊港口的海产，鱼肉、虾肉是甜的，这是在其他地方吃不到，甘榜鱼和虾只需白勺就很好吃了。

鱼、虾鲜甜，其实这与捕鱼方式有关，这原因是在把网拉上时，鱼虾都是活跳跳及没受到惊吓，所以鱼虾没有变质，肉质才会鲜甜。

卖食物鱼网感冒药 茶室被喻小五金店

这里的渔民是用传统捕鱼方式，不破坏海床，也不会捞到鱼苗、虾苗。这捕鱼法较费力，每艘渔船需要用到5个至7个的人力才能操作。

这里有一间茶室，已传承第三代，当地居民形容为小五金店，因在这里除了喝茶吃饭，还可以买到各类五金材料，包括鱼网及感冒药等。店主陈文城（60岁）从父亲时代开始经营，目前开始由其儿子接手。每年只休息2天，即新春年初一及初二，每天从早上7时经营至下午4时。

收获欠佳需求量减 海上养殖业渐没落

1982年，政府鼓励发展海上养渔业，第一家养户许娘顺（73岁）说，他看着海上养殖业潮起潮落，当年养殖鱼是红皂、石斑鱼及金目鲈的鱼苗都是野生的，还不需要靠人工培植，金目鲈鱼苗是从吉打州稻田就可以捉到。这些鱼苗在90年代才开始从国外进口如泰国、台湾、印尼。

他说，当年除了养鱼，还有螃蟹，台湾需求量高，也会向印尼收购螃蟹转售给台湾，现在反而没有这些需求量，因台湾他们也自己养殖，所以港口也没有人养螃蟹了。

过后他也养了蚶，可惜现在只有一丁点的收获。

建筑工程影响水质 环境改变海产锐减

该村社委会主席周童泰受访时说，高渊港口海产已因环境而改变，水质曾经因大桥、二桥建筑工程影响，海产每年锐减，盛产虾的状况也逐年下降。

他说，面对最严重的灾难是2004年被海啸波及，导致海上养殖业面对庞大损失。90年代发生一宗海上意外，即两膄渔船在海上相撞船沉，当时3人死亡。

他也指出，这里有20%年轻人外移，都是因为不喜欢海上生活，对渔业没兴趣，这里的年轻人多往澳洲淘金。留守在渔村，多数是协助发展祖业。他本身是家族的第三代，是当地土生土长居民。

“40年前后的港口差别很多。以前岸边都可以捞到鱼，尤其是‘刺壳鱼’，现在要出公海捕，也未必可以捕到，这种鱼目前已是价格昂贵的鱼了。”

他说，以前的港口与外界来往是靠水上交通，渔船当海上的士，二战前就有陆路，只是未通往街上。

他提及，当时货船常在这海域川行，涨潮时沿岸住家都被水淹。周围有多条支流，这些支流当年还可以让渔船经过，孩童都在支流游泳，随着房屋的林立，这些支流也已变成排水道。

“如果当年有规划性建房屋，可能还会发展成旅游业，就如马六甲的河让客船环绕。如今，当年的美丽河流，只能烙印在脑海中。”

生活点滴化作灵感 方言歌谣琅琅上口

高渊港口，至少还有6位长辈，对方言歌谣还琅琅上口。本报访问了林木泉（80岁），他是一位感性阿公，只要发生在他身上的事故，他都会联想到编成民谣。

林氏的潮州民谣包括军歌、划龙舟、手捡螺、捕鱼歌、七男七女对唱等。

他说，自己创作至少有4首歌谣，每首都有其含意，都是他生活的点滴灵感。

他说，他只上至小学4年级就辍学，从此以捕鱼为生，即使现在已年迈80岁，他也爱往海上去，放网捕螃蟹。有空闲时，他还骑摩托车，前往马来甘榜售卖鱼虾。

【以下为林氏的其中一首 捕鱼歌民谣歌词】

红鱼被火烧红

鲳鱼擅长打仗

农夫耕田

江鱼上汤佳

午鱼打锣鼓

尖嘴鱼可以缝衣

燕鱼飞上天

鲨鱼可以磨刀

老虎鱼上山坡

鳗鱼可以转成一条绳

白带鱼可以做腰带