全球芯片前景看好 科技股伺机反弹 经济新闻

（吉隆坡10日讯）在表明将来会改善经济指标后，大马股票交易所的科技股是今年表现最好的股票之一。

马交所科技指数自年初以来上涨了42.6％，表现优于富时隆综合指数涨幅的24.6％。

虽然今年可能不是最佳表现指数，因为建筑指数今年上涨了69.3％，但分析员认为很多因素将导致科技股上涨及有望反弹。

一家本地证券公司研究主管说：“东盟国家的采购经理人指数（PMI）反弹，并呈上升趋势。

“基于令吉疲弱帮到这批股项，并改善了全球的经济增长。”

一些科技股一直上升，而不仅是半导体股，还有设备制造商股。

该研究主管说：“大多数半导体厂商对今年的增长表示乐观。

今年，马太平洋工业有限公司（MPI，3864，科技组）和友尼森有限公司（UNISEM，5005，科技组）等科技股的股价大幅上涨，这两家公司的股价今年分别上涨了60％和32％。

东益电子有限公司（GTRONIC，7022，科技组）今年有创纪录的投资计划，因此股价增长53.6％，以及Inari有限公司（INARI，0166，科技组）的股票也上涨了24％。

对科技股的好感炒作也导致了半导体测试设备制造商的股票，如腾达机构有限公司（PENTA，7160，科技组）自年初以来上升了104％。

手机销量增加和汽车内装置更多的电子产品已经让科技股受益更多。

美国半导体行业协会报道，2月份的销售额比一年前同期高出16.5％。这个巴仙率增长幅度比2010年10月以来最多。

科技产品一直是马来西亚的出口指数之一。占出口总额的34.2％的电气电子产品出口比上年同期增长了22.4％。

今年3月份东盟国家的PMI数据显示，日经指数调查的7个国家中有6个国家的PMI数据有所改善。所有国家PMI均有改善，但不包括马来西亚。

科技产品业务看涨导致分析师最近提出报告，抵消科技行业的负面情绪。

联昌证券研究行在上个月的报告中预计，2017年强劲的行业盈利增长将达15％。这将由Inari和马太平洋工业领导的汽车和通讯领域的需求带动。

报告说：“大多数独立的行业研究机构认为，2017年全球半导体需求增长强劲，达到6％（2011年为1.1％）。

去年，由于东益电子已经增加了感应器的生产，因此该公司的股价在去年大幅飙升，前景看好。

安联星展研究行上周在一份报告中指出：“透过新的感应器产品（特别是光感应器和影像感应器），2017至18年东益电子的盈利明显改善。特别是3D影像感应器供应商的强烈兴趣，我们认为东益电子的估值可能会进一步获得评估。”

感应器的前景让东益电子今年的资本支出达到了8500万令吉。

据报道，该集团首席执行长拿督王合利表示，自1月份以来已经投资了6500万令吉，用于生产智能通讯设备的两个新型感应器。

“美国客户的需求将在下个月开始生产。我们预计每月会发布新的感应器数量。”

腾达机构也期望今年上半年的销售额比去年同期有所改善，该集团执行董事陈志文告诉媒体，集团有望在此期间实现超过7000万令吉的销售额。

他表示，下半年测试人员的需求将会保持强劲，因为市场上新增的智能通讯产品数量会有所增加。

“新的智能产品将要求测试人员检查其感应器。”他在报告中补充，2017年上半年的订单约有一半用于智能设备行业，而剩下的则为汽车行业需求。