令吉兑美元稍升至4.4330

（吉隆坡10日讯）今日令吉兑美元汇价稍微走高，主要是市场在令吉汇价跌至低位后趁廉买入。

闭市时，令吉兑美元报4.4330/4380，较上周五收市价4.4335/4365小起。

交易商表示，美联储重申打算加息后，投资者转向关注“避风港”货币。

他说：“这使到美元一度兑包括令吉在内的一篮子货币晋至3周高位。”

美元兑6大主要货币指数一度上涨0.1％至101.26点，创3月15日以来的最高水平。

此外，令吉兑其他主要货币时普遍上扬。

令吉兑新加坡元从上个交易日的3.1616/1649上升至3.1531/1571，以及兑每百日圆由前期的4.0075/0106上涨至3.9851/9910。

令吉兑英镑从上周五的5.5108/5155上扬至5.4947/5036，以及兑欧元由之前的4.7159/7195上调至4.6897/6954。

与此同时，中国外汇交易中心公布，今日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑6.9042人民币、1欧元兑7.3108人民币、100日圆兑6.2119人民币、1港元兑0.88870人民币、1英镑兑8.5511人民币、1澳洲元兑5.1894人民币、1纽西兰元兑4.7965人民币、1新加坡元兑4.9140人民币、1瑞士法郎兑6.8459人民币、1加拿大元兑5.1558人民币、1人民币兑0.64044令吉、1人民币兑8.3196俄罗斯卢布、1人民币兑1.9923南非兰特、1人民币兑164.63韩圜、1人民币兑0.53117阿联酋迪拉姆、1人民币兑0.54237沙地里亚尔、1人民币兑42.3265匈牙利福林、1人民币兑0.57694波兰兹罗提、1人民币兑1.0168丹麦克朗、1人民币兑1.3136瑞典克朗、1人民币兑1.2538挪威克朗、1人民币兑0.53922土耳其里拉，以及1人民币兑2.6969墨西哥比索。